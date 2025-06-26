У туманності Оріона виявлено таємничі блукаючі планети: вони не можуть існувати

Нове дослідження підтверджує теорію про те, що JuMBO, виявлені космічним телескопом Вебб, можуть бути радше вигадкою, ніж фактом.

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Минулого року астрономи повідомили про те, що космічний телескоп Вебб виявив у туманності Оріона кілька десятків загадкових подвійних планет, які блукають і які називаються JuMBO (подвійні об'єкти з масою Юпітера). Тепер же автори дослідження, опублікованого в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, вважають, що насправді їх взагалі може не існувати, пише Live Science.

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JuMBO — це пари схожих на планети об'єктів розміром із планету Юпітер. JuMBO, виявлені телескопом Вебб у туманності Оріона, складаються з двох газових гігантів масою від 0,7 до 30 мас Юпітера. Обидва об'єкти не обертаються навколо будь-якої зірки, а значить блукають у космосі, але вони обертаються навколо один одного на відстані приблизно від 25 до 400 астрономічних одиниць. Одна астрономічна одиниця становить приблизно 150 мільйонів кілометрів.

Деякі вчені вважають, що JuMBO можуть бути створені в зоряній системі і спочатку оберталися навколо зірок, але потім були викинуті в космос під дією гравітації інших зірок.

Водночас інші вчені скептично ставляться до того, що JUMBO взагалі існують. Передбачається, що пари об'єктів насправді не є планетами. Найімовірніше, це далекі фонові об'єкти, які випадково потрапляли в кадр під час зйомки туманності Оріона.

Туманність Оріона Фото: NASA

Астрономи створили моделювання, щоб з'ясувати, наскільки схильні до руйнування JUMBO, адже вони перебувають у середовищі, заповненому зірочками, що зростають, і мають дуже сильне гравітаційне тяжіння.

Астрономи виявили, що змодельовані JuMBO були надзвичайно ефемерними. Наприклад, у щільній туманності майже 90% пар планет були знищені сусідніми зірками протягом мільйона років. Навіть у кращому випадку, коли в туманності було менше зірок, а JuMBO кружляли на більш тісних орбітах, тільки половина пар планет чинила опір будь-якому руйнуванню. Аналіз показав, що чим більше була розділена пара планет, тим більша ймовірність їхнього руйнування.

Результати показують, що JuMBO, з одного боку, трапляються дуже рідко, але з іншого боку, їх взагалі може не існувати. Річ у тім, що для пояснення кількості виявлених телескопом Вебб JuMBO, пари планет повинні були б бути створені в набагато більшій кількості. Тому ймовірно, JuMBO в туманності Оріона є фоновим шумом.

Як уже писав Фокус, космічний корабель з людськими останками впав на Землю з орбіти. Нетрадиційний вантаж на борту космічного корабля компанії The Exploration Company був втрачений в океані після невдалого спуску з орбіти.

Також Фокус писав про те, що мертві пульсари подають сигнали, які викликають масивні гори заввишки всього 1 см. Вчені кажуть, що ці гори можуть бути одними з наймасивніших у Всесвіті.