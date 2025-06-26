В туманности Ориона обнаружены таинственные блуждающие планеты: они не могут существовать

Новое исследование подтверждает теорию о том, что JuMBO, обнаруженные космическим телескопом Уэбб, могут быть скорее вымыслом, чем фактом.

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В прошлом году астрономы сообщили о том, что космический телескоп Уэбб обнаружил в туманности Ориона несколько десятков загадочных двойных блуждающих планет, которые называются JuMBO (двойные объекты с массой Юпитера). Теперь же авторы исследования, опубликованного в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, считают, что на самом деле их вообще может не существовать, пишет Live Science.

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JuMBO — это пары похожих на планеты объектов размером с планету Юпитер. JuMBO, обнаруженные телескопом Уэбб в туманности Ориона состоят из двух газовых гигантов массой от 0,7 до 30 масс Юпитера. Оба объекта не вращаются вокруг какой-либо звезды, а значит блуждают в космосе, но они вращаются вокруг друг друга на расстоянии примерно от 25 до 400 астрономических единиц. Одна астрономическая единица составляет примерно 150 миллионов километров.

Некоторое ученые считают, что JuMBO могут быть созданы в звездной системе и изначально вращались вокруг звезд, но затем были выброшены в космос под действием гравитации других звезд.

В то же время другие ученые скептически относятся к тому, что JUMBO вообще существуют. Предполагается, что пары объектов на самом деле не являются планетами. Скорее всего это далекие фоновые объекты, которые случайно попадали в кадр во время съемки туманности Ориона.

Туманность Ориона Фото: NASA

Астрономы создали моделирование, чтобы выяснить, насколько подвержены разрушению JUMBO, ведь они находятся в среде, заполненной растущими звездами, которые имеют очень сильное гравитационное притяжение.

Астрономы обнаружили, что смоделированные JuMBO были чрезвычайно эфемерными. Например, в плотной туманности почти 90% пар планет были уничтожены соседними звездами в течение миллиона лет. Даже в лучшем случае, когда в туманности было меньше звезд, а JuMBO кружились на более тесных орбитах, только половина пар планет сопротивлялась любому разрушению. Анализ показал, что чем больше была разделена пара планет, тем больше вероятность их разрушения.

Результаты показывают, что JuMBO с одной стороны встречаются очень редко, но с другой стороны, их вообще может не существовать. Дело в том, что для объяснения числа обнаруженных телескопом Уэбб JuMBO, пары планет должны были бы быть созданы в гораздо большем количестве. Поэтому вероятно, JuMBO в туманности Ориона являются фоновым шумом.

Как уже писал Фокус, космический корабль с человеческими останками упал на Землю с орбиты. Нетрадиционный груз на борту космического корабля компании The Exploration Company был потерян в океане после неудачного спуска с орбиты.

Также Фокус писал о том, что мертвые пульсары подают сигналы и их вызывают массивные горы высотой всего 1 см. Ученые говорят, что эти горы могут быть одними из самых массивных во Вселенной.