Китай розробив бомбу, здатну виводити з ладу електростанції інших держав, — ЗМІ

Китай розробив та продемонстрував по центральному телебаченню зброю, яка здатна виводити з ладу енергетичну інфраструктуру противника, спричиняючи масштабні відключення електроенергії.

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Новий вид графітової бомби запускають із наземного транспортного засобу, пише South China Morning Post.

Після удару об землю вона викидає 90 суббоєприпасів циліндричної форми, які відскакують і вибухають у повітрі, розкидаючи дрібні вуглецеві нитки, що спричиняють коротке замикання в енергетичних системах супротивника.

Журналісти пояснили, що наслідком застосування такої зброї може стати "повна втрата електроенергії" на ураженій території площею щонайменше 10 тисяч квадратних метрів.

Бомба, як стверджується, призначена для виведення з ладу систем командування та управління противника. Відомо також, що її бойова частина має вагу близько 490 кг, а максимальна дальність польоту становить 290 км.

Водночас у сюжеті не розкриваються деталі щодо того, на якій стадії розробки перебуває ця зброя, чи перебуває вона на озброєнні Народно-визвольної армії Китаю та за яких умов вона може бути використана.

Нагадаємо, в Китаї вперше провели футбольний матч між роботами-гуманоїдами, якими керував ШІ.

Фокус також писав про те, що в Україні розробили аналог УМПК, який перетворює авіабомби на КАБи.