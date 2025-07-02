Найбільше озеро у світі грає в хованки — вода втікає в нього і зникає, не витікаючи: що відбувається

Технічно озеро Ейр є найбільшим озером в Австралії, але більшу частину часу ми навряд чи можемо розгледіти його на супутникових знімках — річ у тім, що в ньому вкрай рідко буває вода.

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Австралійське озеро Ейр то виникає, наповнюючись водою, то знову зникає висихаючи. Фактично воно є найбільшим озером в Австралії, проте через висихання більшу частину часу його буває складно розгледіти. На щастя для нас, цього року рекордні осінні дощі заповнили простір, перетворивши солончаки на внутрішній оазис. Незабаром озеро Ейр змінить колір на персиково-рожевий, але врешті-решт все одно зникне, пише IFLScience.

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Озеро, що грає в хованки

Ця повільна, водна гра в хованки по суті робить озеро Ейр так званим озером, що пересихає. Простими словами: воно наповнюється водою лише тимчасово. Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, це не тільки найбільше озеро такого роду в Австралії, а й у всьому світі.

За словами дослідників, історія останнього наповнення озера площею 9500 квадратних кілометрів почалася ще в березні цього року, коли на Квінсленд обрушився шквал екстремальних опадів. Тоді сильні дощі затопили річки, що течуть до озера, а вода поступово наповнювала глибинку, перш ніж досягла озера на початку травня.

Чи наповниться озеро Ейр до країв?

За даними дослідників Департаменту довкілля та водних ресурсів Південної Австралії, ймовірно, цього не станеться. Річ у тім, що за останні 160 років щось подібне відбувалося лише тричі, хоча останнім часом учені спостерігали часткове заповнення озера.

Дані також свідчать про те, що востаннє озеро по вінця наповнювалося лише 1974 року, а тому питання про те, чи може це повторитися цього року, стало предметом суперечок. За словами окружного рейнджера Служби національних парків і дикої природи Тревіса Готча, він не вірить, що цього року озеро зможе наповнитися по вінця. Він припускає, що об'єм води в озері, ймовірно, досягне того самого об'єму, що і 2010 року — для порівняння, рівень води тоді піднявся приблизно на кілька метрів.

Очікується, що вода в озері залишатиметься протягом 6-12 місяців, а потім зникне — втім, період існування озера залежатиме від того, наскільки спекотним буде літо. Незалежно від того, наскільки воно наповниться, сама природа озера означає, що вода зрештою знову піде — але не витече. Озеро Ейр є безстічним, тобто вода в нього втікає, але не витікає. Замість цього вона випаровується — і в міру цього колір озера може почати змінюватися.

Дослідники пояснюють, що випаровування води в озері призводить до підвищення солоності води, що залишилася, що є гарною новиною для мікроорганізмів, які харчуються сіллю і проживають в озері — вони починають процвітати. Саме ці мікроорганізми, мабуть, стоять за трансформацією озера в ефектний персиково-рожевий колір, викликаний рожево-червоними пігментами, виявленими в їхній клітинній мембрані.

Зрештою озеро Ейр стане рожевим, а потім зникне Фото: Johnson Space Center

Раніше Фокус писав про те, що найстаріша річка у світі тече лише кілька разів на рік: настільки давня, що забуває рухатися.