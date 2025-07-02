Крупнейшее озеро в мире играет в прятки — вода втекает в него и исчезает, не вытекая: что происходит

Технически озеро Эйр является крупнейшим озером в Австралии, но большую часть времени мы едва ли можем рассмотреть его на спутниковых снимках — дело в том, что в нем крайне редко бывает вода.

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Австралийское озеро Эйр то возникает, наполняясь водой, то вновь исчезает высыхая. Фактически оно является крупнейшим озером в Австралии, однако из-за высыхания большую часть времени его бывает сложно разглядеть. К счастью для нас, в этом году рекордные осенние дожди заполнили пространство, превратив солончаки во внутренний оазис. Вскоре озеро Эйр изменит цвет на персиково-розовый, но в конце концов все равно исчезнет, пишет IFLScience.

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Озеро, играющее в прятки

Эта медленная, водная игра в прятки по сути делает озеро Эйр так называемым пересыхающим озером. Простыми словами: оно наполняется водой лишь временно. Согласно Книге рекордов Гиннесса, это не только самое большое озеро такого рода в Австралии, но и во всем мире.

По словам исследователей, история последнего наполнения озера площадью 9500 квадратных километров началась еще марте этого года, когда на Квинсленд обрушился шквал экстремальных осадков. Тогда сильные дожди затопили реки, текущие к озеру, а вода постепенно наполняла глубинку, прежде чем достигла озера в начале мая.

Наполнится ли озеро Эйр до краев?

По данным исследователей Департамента окружающей среды и водных ресурсов Южной Австралии, вероятно, этого не произойдет. Дело в том, что за последние 160 лет нечто подобное происходило лишь трижды, хотя в последнее время ученые наблюдали частичное заполнение озера.

Данные также свидетельствуют о том, что в последний раз озеро до краев наполнялась лишь в 1974 году, а потому вопрос о том, может ли это повториться в нынешнем году стал предметом споров. По словам окружного рейнджера Службы национальных парков и дикой природы Трэвиса Готча, он не верит, что в этом году озеро сможет наполниться до краев. Он предполагает, что объем воды в озере, вероятно, достигнет того же объема, что и в 2010 году — для сравнения, уровень воды тогда поднялся приблизительно на пару метров.

Ожидается, что вода в озере будет оставаться в течение 6-12 месяцев, а затем исчезнет — впрочем, период существования озера будет зависеть от того, насколько жарким будет лето. Независимо от того, насколько оно наполнится, сама природа озера означает, что вода в конечном итоге снова уйдет — но не вытечет. Озеро Эйр является бессточным, то есть вода в него втекает, но не вытекает. Вместо этого она испаряется — и по мере этого цвет озера может начать меняться.

Исследователи объясняют, что испарение воды в озере приводит к повышению солености оставшейся воды, что является хорошей новостью для микроорганизмов, питающихся солью и проживающих в озере — они начинают процветать. Именно эти микроорганизмы, по-видимому, стоят за трансформацией озера в эффектный персиково-розовый цвет, вызванный розово-красными пигментами, обнаруженными в их клеточной мембране.

В конце концов озеро Эйр станет розовым, а затем исчезнет Фото: Johnson Space Center

Ранее Фокус писал о том, что самая старая река в мире течет всего несколько раз в год: настолько древняя, что забывает двигаться.