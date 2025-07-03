Утричі менше шансів дожити до 75 років: кошмари не просто змушують серце калатати

Нікому не подобається прокидатися від кошмарів посеред ночі в холодному поту і з серцем, що калатає. Однак нове дослідження вказує на те, що наслідки нічних кошмарів можуть виходити далеко за рамки неспокійної ночі.

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Дорослі, які щотижня бачать кошмари, майже втричі частіше помирають до 75 років, ніж люди, які бачать погані сни рідко. Такого тривожного висновку дійшло нове дослідження, якому ще належить пройти рецензування, пише Science Alert.

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Довгострокові наслідки кошмарів

У новому дослідженні команда з Університету Англії Раскін, об'єднала дані чотирьох великих довгострокових досліджень, у яких взяли участь понад 4000 осіб віком від 26 до 74 років. На початку дослідження учасники повідомили, як часто кошмари порушували їхній сон, а впродовж 18 наступних років учені відстежували, скільки учасників померло передчасно — загалом 227.

Цікаво, що навіть після врахування таких поширених чинників ризику, як вік, стать, психічне здоров'я, паління і вага, люди, яким кошмари снилися щонайменше раз на тиждень, все одно мали майже втричі більшу ймовірність передчасної смерті. Зазначимо, що ризик можна порівняти з ризиком завзятих курців.

Команда також вивчила "епігенетичний годинник" — хімічні позначки на ДНК, які діють як біологічні лічильники пробігу. Люди, яких часто переслідують кошмари, біологічно старші, ніж зазначено в їхніх свідоцтвах про народження.

Кошмари та швидке старіння

Швидке старіння пояснює близько 39% зв'язків між кошмарами й ранньою смертю, що має на увазі, що те, що рухає поганими снами, також рухає і клітини організму до фінішної межі. Як же кошмари можуть залишити слід у нашому геномі?

Відомо, що кошмари, як правило, сняться під час так званого сну зі швидким рухом очей, коли мозок дуже активний, але м'язи паралізовані.

Раптовий сплеск адреналіну, кортизолу та інших хімічних речовин, що спричиняють реакцію "бий або біжи", може бути таким же сильним, як і все, що відбувається під час неспання. Якщо цей будильник дзвонить щоночі, реакція на стрес може залишатися частково увімкненою протягом дня.

Постійний стрес, як відомо, позначається на всьому організмі. Він викликає запалення, підвищує артеріальний тиск і прискорює процес старіння організму, зношуючи захисні кінчики хромосом. Крім того, за словами співавтора дослідження, старшого викладача біоінформатики Тімоті Хірна, різке пробудження від жахіть порушує глибокий сон, який неймовірно важливий для відновлення й очищення організму від відходів на клітинному рівні. Разом ці два ефекти — постійний стрес і поганий сон — можуть бути основними причинами того, що організм, мабуть, старіє швидше.

Ідея не нова

Ідея про те, що тривожні сни негативно позначаються на здоров'ї людини, не нова. Більш ранні дослідження показали, що у дорослих, яких мучать щотижневі кошмари, частіше розвивається деменція і хвороба Паркінсона, за роки до появи будь-яких денних симптомів.

Вчені також знаходять дедалі більше доказів про те, що ділянки мозку, які беруть участь у сновидіннях, також уражаються захворюваннями мозку, тому часті кошмари можуть бути ранньою попереджувальною ознакою неврологічних проблем.

Кошмари також неймовірно поширені: близько 5% дорослих у всьому світі стикаються з кошмарами щотижня, а ще 12% бачать погані сни хоча б раз на місяць.

Раніше Фокус писав про те, що вчені пов'язали кошмари та галюцинації з небезпечною хворобою.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.