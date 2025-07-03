Втрое меньше шансов дожить до 75 лет: кошмары не просто заставляют сердце колотиться

Никому не нравится просыпаться от кошмаров посреди ночи в холодном поту и с колотящимся сердцем. Однако новое исследование указывает на то, что последствия ночных кошмаров могут выходить далеко за рамки беспокойной ночи.

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Взрослые, которые каждую неделю видят кошмары, почти в три раза чаще умирают до 75 лет, чем люди, которые видят плохие сны редко. К такому тревожному выводу пришло новое исследование, которому еще предстоит пройти рецензирование, пишет Science Alert.

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Долгосрочные последствия кошмаров

В новом исследовании команда из Университета Англии Раскин, объединила данные четырех крупных долгосрочных исследований, в которых приняли участие более 4000 человек в возрасте от 26 до 74 лет. В начале исследования участники сообщили, как часто кошмары нарушали их сон, а в течение 18 последующих лет ученые отслеживали, сколько участников умерло преждевременно — всего 227.

Любопытно, что даже после учета таких распространенных факторов риска, как возраст, пол, психическое здоровье, курение и вес, люди, которым кошмары снились минимум раз в неделю, все равно имели почти в три раза большую вероятность преждевременной смерти. Отметим, что риск соизмерим с риском заядлых курильщиков.

Команда также изучила "эпигенетические часы" — химические отметки на ДНК, которые действуют как биологические счетчики пробега. Люди, которых часто преследуют кошмары, биологически старше, чем указано в их свидетельствах о рождении.

Кошмары и быстрое старение

Быстрое старение объясняет около 39% связей между кошмарами и ранней смертью, что подразумевает, что то, что движет плохими снами, также движет и клетки организма к финишной черте. Как же кошмары могут оставить след в нашем геноме?

Известно, что кошмары, как правило, снятся во время так называемого сна с быстрым движением глаз, когда мозг очень активен, но мышцы парализованы.

Внезапный всплеск адреналина, кортизола и других химических веществ, вызывающих реакцию "бей или беги", может быть таким же сильным, как и все, что происходит во время бодрствования. Если этот будильник звонит каждую ночь, реакция на стресс может оставаться частично включенной в течение дня.

Постоянный стресс, как известно, сказывается на всем организме. Он вызывает воспаление, повышает артериальное давление и ускоряет процесс старения организма, изнашивая защитные кончики хромосом. Кроме того, по словам соавтора исследования, старшего преподавателя биоинформатики Тимоти Хирна, резкое пробуждение от кошмаров нарушает глубокий сон, который невероятно важен для восстановления и очищения организма от отходов на клеточном уровне. Вместе эти два эффекта — постоянный стресс и плохой сон — могут быть основными причинами того, что организм, по-видимому, стареет быстрее.

Идея не нова

Идея о том, что тревожные сны негативно сказываются на здоровье человека, не нова. Более ранние исследования показали, что у взрослых, которых мучают еженедельные кошмары, чаще развивается деменция и болезнь Паркинсона, за годы до появления каких-либо дневных симптомов.

Ученые также находят все больше доказательств о том, что области мозга, участвующие в сновидениях, также поражаются заболеваниями мозга, поэтому частые кошмары могут быть ранним предупреждающим признаком неврологических проблем.

Кошмары также невероятно распространены: около 5% взрослых во всем мире сталкиваются с кошмарами каждую неделю, а еще 12% видят плохие сны хотя бы раз в месяц.

Ранее Фокус писал о том, что ученые связали кошмары и галлюцинации с опасной болезнью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.