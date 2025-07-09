"Розлучення уві сні" допоможе краще висипатися: вчені розповіли, кому це необхідно

У минулому подружні пари в Європі з вищого класу зазвичай спали порізно. Роздільний сон був ознакою розкоші і статусу, традиційно практикувався королівською родиною.

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У сучасному світі подружні пари і просто пари часто сплять в одному ліжку. Але, іноді, через різні графіки, або неспокійну поведінку уві сні, пари можуть вирішити спати окремо. Таке явище називають "розлученням уві сні", але вчені підкреслюють, що це необов'язково так погано, як звучить, пише Science Alert.

Дійсно, багато пар краще сплять поруч зі своїм партнером. Але об'єктивна оцінка сну, наприклад, за допомогою електроенцефалограми (ЕЕГ), показує гіршу якість сну під час спільного сну. Експерти кажуть, що нічний відпочинок на самоті дійсно може означати більш якісний і тривалий сон.

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Дослідження також показує, що якщо в однієї людини в парі є проблеми, такі як безсоння або апное (часті зупинки дихання під час сну), такі люди частіше будять свого партнера вночі. Тому "розлучення уві сні" може стати виходом для тих людей, чиї партнери страждають від того чи іншого розладу сну.

Також дослідження показують, що порушення сну часто пов'язані зі зниженням задоволеності стосунками. Тому роздільний сон може якоюсь мірою врятувати стосунки і зробити пари щасливішими.

Водночас люди з проблемами зі сном знають, що тривога — це поширене явище, яке не дає заснути ночами. Багато пацієнтів із порушеннями сну кажуть, що сон на самоті може вгамувати тривогу, бо вони знають, що цієї ночі їх ніхто не розбудить серед ночі.

Одним із недоліків роздільного сну можуть бути особисті переваги. Наприклад, деякі люди не люблять спати на самоті, оскільки почуваються в безпеці та захищеними поруч із партнером. В іншому разі такі люди відчувають почуття самотності.

Крім цього, для роздільного сну необхідні дві спальні або щонайменше два ліжка, чого може не виявитися у багатьох пар. Також "розлучення уві сні" часто зазнає стигматизації, бо дехто вважає його смертю для сексуального життя пари. Але хоча сон в окремих ліжках може надавати менше можливостей для сексу, це не обов'язково означає кінець близькості.

Для тих, хто не може спати окремо, вчені радять використовувати маски для сну, запис білого шуму або беруші.

Також учені кажуть, що зовсім не потрібно спати окремо весь час, деяким парам подобається спати окремо протягом робочого тижня, але на вихідних — в одному ліжку.

Нагадаємо, невролог назвав найшкідливішу звичку ночами, яка може призвести до недоумства. Учені з'ясували, що щоденне засинання під звук білого шуму може обернутися проблемами зі здоров'ям у майбутньому. Неврологи кажуть, що така звичка може призвести до недоумства.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.