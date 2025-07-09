"Развод во сне" поможет лучше высыпаться: ученые рассказали, кому это необходимо

В прошлом супружеские пары в Европе из высшего класса обычно спали порознь. Раздельный сон был признаком роскоши и статуса, традиционно практиковавшийся королевской семьей.

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В современном мире супружеские пары и просто пары зачастую спят в одной постели. Но, иногда, по причине разных графиков, или беспокойного поведения во сне, пармы могут решить спать раздельно. Такое явление называют “разводом во сне”, но ученые подчеркивают, что это необязательно так плохо, как звучит, пишет Science Alert.

Действительно, многие пары лучше спят рядом со своим партнером. Но объективная оценка сна, к примеру, с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ), показывает худшее качество сна при совместном сне. Эксперты говорят, что ночной отдых в одиночестве действительно может означать более качественный и продолжительный сон.

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Исследование также показывает, что если у одного человека в паре имеются проблемы, такие как бессонница или апноэ (частые остановки дыхания во время сна), такие люди чаще будят своего партнера по ночам. Поэтому “развод во сне” может стать выходом для тех людей, чьи партнеры страдают от того или иного расстройства сна.

Также исследования показывают, что нарушения сна часто связаны со снижением удовлетворенности отношениями. Поэтому раздельный сон может в какой-то мере спасти отношения и сделать пары счастливее.

В то же время, люди с проблемами со сном знают, что тревога – это распространенное явление, которое не дает заснуть по ночам. Многие пациенты с нарушениями сна говорят, что сон в одиночестве может унять тревогу, потому как они знают, что этой ночью их никто не разбудит среди ночи.

Одним из недостатков раздельного сна могут быть личные предпочтения. К примеру, некоторые люди не любят спать в одиночестве, так как чувствуют себя в безопасности и защищенными рядом с партнером. В противном случае такие люди испытывают чувство одиночества.

Кроме этого, для раздельного сна необходимы две спальни или как минимум две кровати, чего может не оказаться у многих пар. Также “развод во сне” часто подвергается стигматизации, потому как некоторые считают его смертью для сексуальной жизни пары. Но хотя сон в отдельных кроватях может предоставлять меньше возможностей для секса, это не обязательно означает конец близости.

Для тех, кто не может спать раздельно, ученые советуют использовать маски для сна, запись белого шума или беруши.

Также ученые говорят, что совсем не нужно спать раздельно все время, некоторым парам нравится спать раздельно в течение рабочей недели, но на выходных – в одной постели.

Напомним, невролог назвал самую вредную привычку по ночам, которая может привести к слабоумию. Ученые выяснили, что ежедневное засыпание под звук белого шума может обернуться проблемами со здоровьем в будущем. Неврологи говорят, что такая привычка может привести к слабоумию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.