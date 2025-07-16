Розуміння клітинного життя під сумнівом: один паразит стер межу між клітиною і вірусом

Нещодавно виявлений паразит викликав справжній переполох серед мікробіологів, які намагаються відшукати його місце на дереві життя. Організм настільки дивний, що схоже сам не здатний визначитися зі своєю ідентичністю та стирає межу між клітиною і вірусом.

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Новий вид паразита отримав попередню назву Sukunaarchaeum і кидає виклик усьому, що нам відомо про клітинне життя. Дослідники вивчили організм і виявили, що він не є вірусом, але поводиться як вірус, пише IFLScience.

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Найзагадковіший мікроб у світі

Автори дослідження вважають, що цей загадковий мікроб насправді перебуває на межі між живим і неживим. Він являє собою клітинний організм, здатний створювати власні рибосоми й мРНК, чого не можуть віруси. Водночас він значною мірою залежить від господаря для виконання безлічі біологічних функцій, подібно до вірусу. Організм також прагне до самореплікації.

Зрештою організм було віднесено до домену архей, проте він має неймовірно малий геном, який складається всього з 238 000 основ. Для порівняння, це вдвічі менше найменшого раніше відомого геному архей.

Розуміння клітинного життя під сумнівом

Відкриття Sukunaarchaeum, на думку вчених, розсуває традиційні межі клітинного життя. Автори дослідження, результати якого було опубліковано як препринт, зазначають, що геном організму вкрай спрощений: у ньому відсутні практично всі метаболічні шляхи, що розпізнаються, і він здебільшого копіює механізми реплікативного ядра. Це вказує на безпрецедентний рівень метаболічної залежності від господаря, що ставить під сумнів функціональні відмінності між мінімальним клітинним життям і вірусами.

Організм був названий Sukunaarchaeum на честь божества невеликого зросту з японської міфології. Відомо, що його виявили абсолютно випадково під час секвенування геному морського планктону Citharistes regius. При цьому вони виявили дивну петлю ДНК, яка постійно з'являлася і не відповідала жодному відомому виду. Схоже всередині C. regius мешкала інша сутність — архея, але не схожа на жодну з коли-небудь виявлених.

Дослідники називають виживання виду справжнім дивом, оскільки він має крихітний геном і не здатний виробляти власні необхідні молекули. У цьому питанні організм майже повністю залежить від свого господаря.

Команда зазначає, що Sukunaarchaeum, безсумнівно, є клітинним організмом, його екстремальна метаболічна залежність і спеціалізація на самореплікації подібні до вірусу за своєю природою, що дає змогу припустити, що Sukunaarchaeum може являти собою найближчу до вірусної стратегії існування з відомих на сьогодні клітинну сутність. Однак ключова відмінність від вірусів полягає в тому, що він просто не здатний реплікувати власний генетичний матеріал.

Раніше Фокус писав про те, що на дослідницькому судні знайдена невідома раніше форма життя: схожа на чорний слиз.