Понимание клеточной жизни под сомнением: один паразит стер грань между клеткой и вирусом

Недавно обнаруженный паразит вызвал настоящий переполох среди микробиологов, пытающихся отыскать его место на древе жизни. Организм настолько странный, что похоже сам не способен определиться со своей идентичностью и стирает грань между клеткой и вирусом.

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Новый вид паразита получил предварительное название Sukunaarchaeum и бросает вызов всему, что нам известно о клеточной жизни. Исследователи изучили организм и обнаружили, что он не является вирусом, но ведет себя как вирус, пишет IFLScience.

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Самый загадочный микроб в мире

Авторы исследования считают, что этот загадочный микроб на самом деле находится на грани между живым и неживым. Он представляет собой клеточный организм, способный создавать собственные рибосомы и мРНК, чего не могут вирусы. В то же время он в значительной степени зависит от хозяина для выполнения множества биологических функций, подобно вирусу. Организм также стремится к саморепликации.

В конечном итоге организм был отнесен к домену архей, однако он обладает невероятно малым геномом, состоящим всего из 238 000 оснований. Для сравнения, это вдвое меньше наименьшего ранее известного генома архей.

Понимание клеточной жизни под сомнением

Открытие Sukunaarchaeum, по мнению ученых, раздвигает традиционные границы клеточной жизни. Авторы исследования, результаты которого были опубликованы в качестве препринта, отмечают, что геном организма крайне упрощен: в нем отсутствуют практически все распознаваемые метаболические пути и он в основном копирует механизмы репликативного ядра. Это указывает на беспрецедентный уровень метаболической зависимости от хозяина, что ставит под сомнение функциональные различия между минимальной клеточной жизнью и вирусами.

Организм был назван Sukunaarchaeum в честь божества небольшого роста из японской мифологии. Известно, что его обнаружили совершенно случайно при секвенировании генома морского планктона Citharistes regius. При этом они обнаружили странную петлю ДНК, которая постоянно появлялась и не соответствовала ни одному известному виду. Похоже, внутри C. regius обитала другая сущность – архея, но не похожая ни на одну из когда-либо обнаруженных.

Исследователи называют выживание вида настоящим чудом, так как он обладает крошечным геномом и не способен производить собственные необходимые молекулы. В этом вопросе организм почти полностью зависит от своего хозяина.

Команда отмечает, что Sukunaarchaeum, несомненно, является клеточным организмом, его экстремальная метаболическая зависимость и специализация на саморепликации подобны вирусу по своей природе, что позволяет предположить, что Sukunaarchaeum может представлять собой наиболее близкую к вирусной стратегии существования из известных на сегодняшний день клеточную сущность. Однако ключевое отличие от вирусов заключается в том, что он попросту не способен реплицировать собственный генетический материал.

Ранее Фокус писал о том, что на исследовательском судне найдена неизвестная ранее форма жизни: похожа на черную слизь.