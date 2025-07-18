Кожна людина носить у собі крихітний "завод" із переробки "вічних хімікатів": як він працює

Дослідники виявили, що деякі кишкові бактерії людини насправді здатні поглинати шкідливі токсичні "вічні хімікати". Після цього вони виводяться з організму людини.

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Останніми роками вчені все частіше говорять про небезпеку ПФАС, також відомих як токсичні "вічні хімікати". У світі існує безліч способів боротьби з цими синтетичними хімічними речовинами, але не всі з них досить ефективні. Тепер учені виявили, що певні види мікробів у нашому кишківнику схоже здатні поглинати їх і виводити з організму, пише IFLScience.

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Небезпека ПФАС

ПФАС, або пер- і поліфторалкільні речовини — синтетичні хімічні речовини, які широко використовуються в різних продуктах з 1950-х років. Ці хімікати відомі своєю стійкістю до плям, впливу високих температур, олії, жиру і води. Їх також використовували як покриття в найрізноманітніших виробах, як-от каструлі, сковорідки, одяг, меблі, пакування для харчових продуктів, клеї та протипожежне обладнання.

Однак ці речовини також надзвичайно стійкі й забруднюють навколишнє середовище та організми тварин. Причому це відбувається протягом тривалого часу після утилізації вихідного продукту, до складу якого вони входили. Науковці також виявили, що сьогодні ПФАС було виявлено буквально всюди, що вельми тривожно з огляду на їхній вплив на здоров'я людини.

Деякі ПФАС, що потрапляють у наш організм, можуть виводитися із сечею протягом кількох днів, але інші, з довшою молекулярною структурою, можуть зберігатися роками. Дослідники не впевнені, проте є докази того, що ці хімічні речовини можуть сприяти розвитку безлічі захворювань і несприятливих станів здоров'я. У тому числі:

безпліддя;

затримки розвитку в дітей;

підвищення ризику раку.

Новий спосіб очищення організму від ПФАС

За словами доктора Анни Лінделл, дослідниці з токсикологічного відділення Центру токсикології Кембридзького університету, всі люди на планеті піддаються впливу ПФАС через воду і їжу. По суті, речовини настільки поширені, що буквально зустрічаються в кожному з нас.

Нове дослідження вчених стало першим доказом того, що наш власний кишковий мікробіом насправді може сприяти виведенню цих токсичних речовин з організму. Однак це поки що не було перевірено на людях.

Під час дослідження, результати якого були опубліковані в журналі Nature, вчені вивчили мишей, яким у кишківник було введено дев'ять видів бактерій. Вчені виявили, що миші були здатні накопичувати з'їдені ПФАС, а потім безпечно виводили їх із фекаліями.

За словами співавтора дослідження, доктора Кірана Патіла з токсикологічного відділення Центру токсикології Кембридзького університету, вони з колегами виявили, що деякі види кишкових бактерій насправді володіють напрочуд високою здатністю поглинати "вічні хімікати" з довкілля в різних концентраціях і накопичувати їх усередині своїх клітин. Цікаво, що самі по собі бактерії схоже були захищені від токсичного впливу.

Ще цікавішим виявилося те, що чим вищою була концентрація "вічних хімікатів", що впливає на мишей, тим активніше працювала кишкова мікробіота. У результаті бактерії постійно виводили один і той самий відсоток токсичних речовин щоразу. Протягом декількох хвилин після впливу досліджувані бактерії були здатні поглинати від 25 до 74% ПФАС.

У майбутньому вчені сподіваються створити нові пробіотичні харчові добавки, здатні збільшити кількість цих корисних бактерій у кишківнику.

Раніше Фокус писав про те, що вічні хімікати виявилися не такими вже й вічними: розпадаються на 100% за одну ніч.