Каждый человек носит в себе крохотный "завод" по переработке "вечных химикатов": как он работает

Исследователи обнаружили, что некоторые кишечные бактерии человека на самом деле способны поглощать вредные токсичные «вечные химикаты». После этого они выводятся из организма человека.

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В последние годы ученые все чаще говорят об опасности ПФАС, также известных как токсичные "вечные химикаты". В мире существует множество способов борьбы с этими синтетическими химическими веществами, но не все из них достаточно эффективны. Теперь ученые обнаружили, что определенные виды микробов в нашем кишечнике похоже способны поглощать их и выводить из организма, пишет IFLScience.

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Опасность ПФАС

ПФАС, или пер- и полифторалкильные вещества — синтетические химические вещества, широко используемые в различных продуктах с 1950-х годов. Эти химикаты известны своей устойчивостью к пятнам, воздействию высоких температур, масла, жира и воды. Они также использовались в качестве покрытий в самых разных изделиях, таких как кастрюли, сковородки, одежда, мебель, упаковка для пищевых продуктов, клеи и противопожарное оборудование.

Однако эти вещества также чрезвычайно стойкие и загрязняют окружающую среду и организмы животных. Причем это происходит в течение длительного времени после утилизации исходного продукта, в состав которого они входили. Ученые также обнаружили, что сегодня ПФАС были обнаружены буквально повсюду, что весьма тревожно, учитывая их воздействие на здоровье человека.

Некоторые ПФАС, попадающие в наш организм, могут выводиться с мочой в течение нескольких дней, но другие, с более длинной молекулярной структурой, могут сохраняться годами. Исследователи не уверены, однако есть доказательства того, что эти химические вещества могут способствовать развитию множества заболеваний и неблагоприятных состояний здоровья. В том числе:

бесплодие;

задержки развития у детей;

повышение риска рака.

Новый способ очистки организма от ПФАС

По словам доктора Анны Линделл, исследовательницы из токсикологического отделения Центра токсикологии Кембриджского университета, все люди на планете подвергаются воздействию ПФАС через воду и пищу. По сути, вещества настолько распространены, что буквально встречаются в каждом из нас.

Новое исследование ученых стало первым доказательством того, что наш собственный кишечный микробиом на самом деле может способствовать выведению этих токсичных веществ из организма. Однако это пока не было проверено на людях.

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature, ученые изучили мышей, которым в кишечник было введено девять видов бактерий. Ученые обнаружили, что мыши были способны накапливать съеденные ПФАС, а затем безопасно выводили их с фекалиями.

По словам соавтора исследования, доктора Кирана Патила из токсикологического отделения Центра токсикологии Кембриджского университета, они с коллегами обнаружили, что некоторые виды кишечных бактерий на самом деле обладают удивительно высокой способностью поглощать "вечные химикаты" из окружающей среды в различных концентрациях и накапливать их внутри своих клеток. Любопытно, что сами по себе бактерии похоже были защищены от токсичного воздействия.

Еще более любопытным оказалось то, что чем выше была концентрация "вечных химикатов", воздействующая на мышей, тем активнее работала кишечная микробиота. В результате бактерии постоянно выводили один и тот же процент токсичных веществ каждый раз. В течение нескольких минут после воздействия исследуемые бактерии были способны поглощать от 25 до 74% ПФАС.

В будущем ученые надеются создать новые пробиотические пищевые добавки, способные увеличить количество этих полезных бактерий в кишечнике.

Ранее Фокус писал о том, что вечные химикаты оказались не такими уж и вечными: распадаются на 100% за одну ночь.