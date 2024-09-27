Около 200 очагов опасности: ученые выявили больше сотни смертельных веществ в пищевой упаковке

Вредные вещества все чаще проникают в наше окружение через воздух, воду, пищу и даже животных. Проведя масштабный анализ, ученые обнаружили пугающую картину степени загрязнения пищевых упаковок такими соединениями.

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Недавнее исследование вызвало обеспокоенность ученых по поводу химических веществ, содержащихся в повседневных упаковочных материалах для пищевых продуктов, которые потенциально могут быть связаны с раком молочной железы. Сотни вредных соединений представляют масштабную угрозу для здоровья женщин по всему миру, пишет HealthDay.

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Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Toxicology, выявило 189 химических веществ, обычно используемых в таких материалах, как термоусадочная пленка, картонные лотки и бумажные контейнеры, которые могут мигрировать в пищу. Среди выявленных химикатов — пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), бисфенолы и фталаты, которые были связаны с раком молочной железы.

Исследование указывает на то, что эти химикаты, часто присутствующие в продуктах питания, несмотря на нормативные требования в таких регионах, как США, Европейский союз и Китай, могут попадать в организм через пищу. Джейн Манке, управляющий директор некоммерческой организации Food Packaging Forum, отметила важность этого исследования, подчеркнув, что "существует огромная возможность предотвратить воздействие на человека химических веществ, вызывающих рак молочной железы". Используя всеобъемлющую базу данных химических веществ, составленную Food Packaging Forum, исследователи обнаружили, что 143 из этих химических веществ используются в пластиковой упаковке для пищевых продуктов, а еще 89 — в бумажной или картонной упаковке.

Еще более тревожными являются данные о том, что люди часто подвергаются воздействию по меньшей мере 76 из этих веществ через свой рацион. Из них около 40 уже классифицированы как опасные различными международными организациями. Это исследование также следует за другим докладом той же группы, в котором говорится о том, что более 3600 химических веществ могут просачиваться в продукты питания при упаковке, причем 79 из них связаны с серьезными проблемами со здоровьем, включая рак и репродуктивные проблемы.

Эти данные свидетельствуют о том, что существующих норм может быть недостаточно для предотвращения вредного воздействия, что требует принятия дополнительных мер по защите здоровья людей. В более широком масштабе проблемы безопасности пищевых продуктов, связанные с упаковкой, становятся все более актуальными. Например, ПФАС широко используются в различных отраслях промышленности — от оберток для фастфуда до посуды с антипригарным покрытием — и связаны с целым рядом проблем со здоровьем.

Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что уровни ПФАС были обнаружены в крови более 97% американцев, что свидетельствует о широком распространении воздействия этих химических веществ. Решение подобных проблем на нормативном и промышленном уровнях будет иметь ключевое значение для снижения рисков для здоровья населения, связанных с упаковочными материалами, считают авторы.

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