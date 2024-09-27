Близько 200 осередків небезпеки: вчені виявили понад сотню смертельних речовин у харчовій упаковці

Шкідливі речовини все частіше проникають у наше оточення через повітря, воду, їжу і навіть тварин. Провівши масштабний аналіз, вчені виявили страшну картину ступеня забруднення харчових упаковок такими сполуками.

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Нещодавнє дослідження викликало занепокоєння вчених з приводу хімічних речовин, що містяться в повсякденних пакувальних матеріалах для харчових продуктів, які потенційно можуть бути пов'язані з раком молочної залози. Сотні шкідливих сполук становлять масштабну загрозу для здоров'я жінок по всьому світу, пише HealthDay.

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Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Toxicology, виявило 189 хімічних речовин, які зазвичай використовуються в таких матеріалах, як термозбіжна плівка, картонні лотки та паперові контейнери, які можуть мігрувати в їжу. Серед виявлених хімікатів — пер- і поліфторалкільні речовини (ПФАС), бісфеноли і фталати, які були пов'язані з раком молочної залози.

Дослідження вказує на те, що ці хімікати, які часто присутні в продуктах харчування, попри нормативні вимоги в таких регіонах, як США, Європейський союз і Китай, можуть потрапляти в організм через їжу. Джейн Манке, керуюча директорка некомерційної організації Food Packaging Forum, наголосила на важливості цього дослідження, підкресливши, що "існує величезна можливість запобігти впливу на людину хімічних речовин, що викликають рак молочної залози". Використовуючи всеосяжну базу даних хімічних речовин, складену Food Packaging Forum, дослідники виявили, що 143 з цих хімічних речовин використовуються в пластиковому пакуванні для харчових продуктів, а ще 89 — у паперовому або картонному пакуванні.

Ще більш тривожними є дані про те, що люди часто піддаються впливу щонайменше 76 із цих речовин через свій раціон. З них близько 40 вже класифіковані як небезпечні різними міжнародними організаціями. Це дослідження також слідує за іншою доповіддю тієї самої групи, в якій ідеться про те, що понад 3600 хімічних речовин можуть просочуватися в харчові продукти під час пакування, причому 79 із них пов'язані з серйозними проблемами зі здоров'ям, включно з раком і репродуктивними проблемами.

Ці дані свідчать про те, що наявних норм може бути недостатньо для запобігання шкідливому впливу, що вимагає вжиття додаткових заходів щодо захисту здоров'я людей. У ширшому масштабі проблеми безпеки харчових продуктів, пов'язані з пакуванням, стають дедалі актуальнішими. Наприклад, ПФАС широко використовуються в різних галузях промисловості — від обгорток для фастфуду до посуду з антипригарним покриттям — і пов'язані з цілою низкою проблем зі здоров'ям.

Дослідження, проведене 2020 року, показало, що рівні ПФАС було виявлено в крові понад 97% американців, що свідчить про широке поширення впливу цих хімічних речовин. Вирішення подібних проблем на нормативному та промисловому рівнях матиме ключове значення для зниження ризиків для здоров'я населення, пов'язаних з пакувальними матеріалами, вважають автори.

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