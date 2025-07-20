Дивний острів роками "ходить" по колу в озері: як йому дається не піти на дно

Пролетівши на північному заході від Буенос-Айреса, можна помітити дивний плавучий острів, який кружляє в ідеально круглому озері. Місцеві називають його "очним яблуком", яке повільно оглядає зелену пустелю.

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Це дивовижне видовище насправді є плавучим лісовим островом, який рухається в дивовижно круглому озері. Він відомий як Ель-Охо, що з іспанської означає "око". Острів розташований у дельті річки Парана на північ від аргентинської столиці, пише IFLScience.

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Острів, що плаває в ідеально круглому озері

Діаметр острова становить близько 118 метрів, а сам він являє собою переплетений килим з рослин, коріння і органічних речовин, досить плавучий, щоб триматися на поверхні води. Ель-Охо примітний тим, що він не закріплений на дні річки, а тому вільно дрейфує у водоймі, повільно обертаючись.

За словами дослідників, ідеальна кругла форма озера є результатом ерозії: плавучий острів треться об краї навколишньої води, поступово утворюючи симетричну кільцеподібну западину. Це явище схоже на природне утворення обертових крижаних дисків, що обертаються, які іноді з'являються в замерзлих річках і озерах.

Ще 2016 року аргентинський режисер Серхіо Нойспіллер вирушив задокументувати таємничий плавучий острів. З висоти пташиного польоту ідеально кругла форма острова здавалася занадто точною для природного походження. У результаті вчені вирушили досліджувати його пішки.

За словами Нойспіллера, район був абсолютно незвіданий, а тому потрібні були зусилля, щоб дістатися до водойми. Коли вчені досягли мети, перед ними відкрилася дивна картина: вода здавалася чорною, але насправді була абсолютно прозорою. Особливо дивним здається те, що в дельті таке майже неможливо знайти.

Плавучі ліси на Землі

На північ від Аргентини, у центральній частині бразильської Амазонії, існує безліч подібних "плавучих лісів" — вони відомі як матупас. Дослідження 2015 року з'ясувало, що у місцевого населення подібні плавучі хмари тісно пов'язані з великими кобрами або "гігантськими анакондами", які є поширеним персонажем амазонського фольклору. Багато хто вважає, що міфічна змія мешкає серед матупас, тоді як інші вважають, що вона допомогла їх створити.

Водночас науковці зазначають, що сьогодні існує дуже мало наукової літератури про плавучі острови. Проте місцеві корінні громади володіють докладними знаннями про їхній склад, динаміку та екологічну функцію.

Раніше Фокус писав про плаваючі острови озера Тітікака: як водойма рятувала життя корінних жителів від загарбників.