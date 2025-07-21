Жінкам потрібно на 2 години більше сну, ніж чоловікам: що з цього приводу думає наука

Останнім часом у соціальних мережах активно обговорюють твердження про те, що жінкам необхідно на одну-дві години більше сну, ніж чоловікам. Але чи дійсно це так? Дослідники розповіли правду.

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Сон життєво необхідний нашому організму для відновлення, однак те, хто саме спить і як довго — складний комплекс біологічних, психологічних і суспільних очікувань. Крім того, відповіді на ці питання залежать від того, як саме ми вимірюємо сон, пише Science Alert.

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Як вимірюють сон?

Як правило, дослідники вимірюють сон двома способами:

опитуючи людей, але люди неточні в оцінці власного сну;

використовуючи інструменти, наприклад, дослідницькі пристрої для відстеження сну за допомогою мозкових хвиль, дихання і руху.

В одному дослідженні, що охопило 70 000 осіб, які носили спеціальні пристрої, вчені виявили невелику, але стійку різницю між чоловіками та жінками різних вікових груп. Наприклад, різниця уві сні між чоловіками й жінками у віці 40-44 років становила близько 23-29 хвилин.

Інше дослідження виявило, що жінки спали приблизно на 19 хвилин довше за чоловіків. У цьому аналізі жінки також проводили більше часу у фазу глибокого сну: близько 23% ночі порівняно з приблизно 14% у чоловіків. Дослідження також показало, що якість сну з віком погіршується тільки у чоловіків.

Утім, учені попереджають, що індивідуальні потреби кожної окремої людини сильно різняться. Таким чином твердження про те, що кожній жінці необхідно на 20 хвилин більше, не відповідає дійсності. Це те саме, що наполягати на тому, що всі жінки мають бути нижчими на зріст, ніж усі чоловіки.

Хоча жінки, як правило, сплять трохи довше і глибше, вони постійно повідомляють про гіршу якість сну. Крім того, у них приблизно на 40% частіше діагностують безсоння. Дослідники зазначають, що ця невідповідність між лабораторними даними й реальним світом — відома загадка в дослідженнях сну, і на те є безліч причин.

Наприклад, більшість досліджень не враховують проблеми з психічним здоров'ям, приймання ліків, вживання алкоголю та гормональні коливання. Це відсіює ті самі чинники, які формують сон у реальному світі. Ця невідповідність між лабораторними даними та спальнею також нагадує нам, що сон не відбувається у вакуумі.

Сон і біологія

Проблеми зі сном починають відрізнятися у чоловіків і жінок у період статевого дозрівання. Вони знову зростають під час вагітності, після пологів і в період пременопаузи. Коливання рівня гормонів яєчників, зокрема естрогену і прогестерону, мабуть, пояснюють деякі з цих статевих відмінностей уві сні.

Наприклад, багато дівчат і жінок відзначають погіршення сну в передменструальний період, коли рівень естрогену і прогестерону починає знижуватися. Водночас найбільш добре вивченим гормональним фактором, що впливає на наш сон, є зниження рівня естрогену в період пременопаузи.

Також відомо, що на здоров'я сну в жінок також впливають деякі проблеми зі здоров'ям. Наприклад, захворювання щитоподібної залози та дефіцит заліза частіше трапляються у жінок і тісно пов'язані з втомою та порушеннями сну.

Сон і психологія

Дослідження також показують, що у жінок набагато вищий ризик депресії, тривожності та розладів, пов'язаних із травмами. Вони дуже часто супроводжуються проблемами зі сном і втомою. Жінкам також частіше, ніж чоловікам, призначають антидепресанти, і ці препарати, як правило, впливають на сон.

За словами клінічного психолога Інституту медичних досліджень Вулкока і наукового співробітника Університету Маккуорі Амелії Скотт, суспільство, ймовірно, також відіграє свою роль. Наприклад, хоча багатьом жінкам вдається виділити достатньо часу для сну, можливості для денного відпочинку часто обмежені. Це створює додаткове навантаження на якість сну.

У результаті вчені дійшли висновку: хоча жінки сплять довше і краще в лабораторних умовах, у повсякденному житті вони стикаються з великою кількістю перешкод, щоб почуватися відпочившими.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.