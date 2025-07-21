Женщинам нужно на 2 часа больше сна, чем мужчинам: что поэтому поводу думает наука

В последнее время в социальных сетях активно обсуждают утверждение о том, что женщинам необходимо на один-два часа больше сна, чем мужчинам. Но действительно ли это так? Исследователи рассказали правду.

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Сон жизненно необходим нашему организму для восстановления, однако то, кто именно спит и как долго — сложный комплекс биологических, психологических и общественных ожиданий. Кроме того ответы на эти вопросы зависят от того, как именно мы измеряем сон, пишет Science Alert.

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Как измеряют сон?

Как правило, исследователи измеряют сон двумя способами:

опрашивая людей, но люди неточны в оценке собственного сна;

используя инструменты, например, исследовательские устройства для отслеживания сна при помощи мозговых волн, дыхания и движения.

В одном исследовании, охватившем 70 000 человек, носивших специальные устройства, ученые обнаружили небольшую, но устойчивую разницу между мужчинами и женщинами разных возрастных групп. Например, разница во сне между мужчинами и женщинами в возрасте 40–44 лет составляла около 23–29 минут.

Другое исследование обнаружило, что женщины спали примерно на 19 минут дольше мужчин. В этом анализе женщины также проводили больше времени в фазу глубокого сна: около 23% ночи в сравнении с примерно 14% у мужчин. Исследование также показало, что качество сна с возрастом ухудшается только у мужчин.

Впрочем, ученые предупреждают, что индивидуальные потребности каждого отдельного человека сильно различаются. Таким образом утверждение о том, что каждой женщине необходимо на 20 минут больше, не соответствует действительности. Это то же самое, что настаивать на том, что все женщины должны быть ниже ростом, чем все мужчины.

Хотя женщины, как правило, спят немного дольше и глубже, они постоянно сообщают о худшем качестве сна. Кроме того, у них примерно на 40% чаще диагностируют бессонницу. Исследователи отмечают, что это несоответствие между лабораторными данными и реальным миром — известная загадка в исследованиях сна, и на то есть множество причин.

Например, большинство исследований не учитывают проблемы с психическим здоровьем, прием лекарств, употребление алкоголя и гормональные колебания. Это отсеивает те самые факторы, которые формируют сон в реальном мире. Это несоответствие между лабораторными данными и спальней также напоминает нам, что сон не происходит в вакууме.

Сон и биология

Проблемы со сном начинают различаться у мужчин и женщин в период полового созревания. Они снова возрастают во время беременности, после родов и в период пременопаузы. Колебания уровня гормонов яичников, в частности эстрогена и прогестерона, по-видимому, объясняют некоторые из этих половых различий во сне.

Например, многие девушки и женщины отмечают ухудшение сна в предменструальный период, когда уровень эстрогена и прогестерона начинает снижаться. В то же время наиболее хорошо изученным гормональным фактором, влияющим на наш сон, является снижение уровня эстрогена в период пременопаузы.

Также известно, что на здоровье сна у женщин также влияет некоторые проблемы со здоровьем. Например, заболевания щитовидной железы и дефицит железа чаще встречаются у женщин и тесно связаны с усталостью и нарушениями сна.

Сон и психология

Исследования также показывают, что у женщин гораздо выше риск депрессии, тревожности и расстройств, связанных с травмами. Они очень часто сопровождаются проблемами со сном и усталостью. Женщинам также чаще, чем мужчинам, назначают антидепрессанты, и эти препараты, как правило, влияют на сон.

По словам клинического психолога Института медицинских исследований Вулкока и научного сотрудника Университета Маккуори Амелии Скотт, общество, вероятно, также играет свою роль. Например, хотя многим женщинам удается выделить достаточно времени для сна, возможности для дневного отдыха зачастую ограничены. Это создает дополнительную нагрузку на качество сна.

В результате ученые пришли к выводу: хотя женщины спят дольше и лучше в лабораторных условиях, в повседневной жизни они сталкиваются с большим количеством препятствий, чтобы чувствовать себя отдохнувшим.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна: в какое время и сколько стоит спать.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.