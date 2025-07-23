320 мільйонів дерев помирають щороку: названо те, що їх знищує — це не люди

Статистика показує, що блискавки щорічно вбивають понад три сотні мільйонів дерев. Дослідники стривожені, тому що така втрата лісового покриву має значний вплив на викиди вуглекислого газу.

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Більшість людей не часто стають свідками драматичних наслідків удару блискавки по деревах. У результаті можна припустити, що грози насправді не становлять великої загрози для лісового покриву. На жаль, нові дані вказують на те, що це не зовсім так, пише Popular Science.

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Блискавки вбивають мільйони дерев на рік

Дослідницька група Мюнхенського технічного університету (TUM) розробила нову програму статистичного моделювання, яка показала, що блискавки — ще більш серйозна загроза для дерев, ніж вважалося раніше. Дані вказують на те, що блискавки знищують близько 320 мільйонів дерев щорічно. Причому, до цієї цифри не входять дерева, які загинули внаслідок пожеж, спричинених блискавками.

Більшість блискавок, як відомо, не досягають землі. Замість цього електричні розряди найчастіше потріскують усередині самих хмар. І все ж, досить багато блискавок все ж таки утворюються під час злиття негативних атмосферних зарядів з позитивно зарядженими стовпами повітря, що підіймаються від землі. Часто ці стовпи здіймаються від високих об'єктів, таких як будівлі, радіовежі й, звісно ж, дерева.

Попередні дослідження зв'язку блискавок з деревами здебільшого обмежувалися польовими спостереженнями в окремих лісах, тому вчені, які вивчають атмосферу, вирішили підійти до питання з іншого боку. Команда об'єднала популярну глобальну модель рослинності з наборами даних про глобальні схеми гроз і даними спостережень. Потім вони провели математичні розрахунки, щоб отримати уявлення про щорічну кількість ударів блискавок у дерева.

Згідно з новою кліматичною моделлю, блискавки щорічно завдають смертельних ушкоджень 320 мільйонам дерев — це становить від 2,1 до 2,9% щорічної втрати біомаси рослин. Але це ще не все. За словами провідного автора дослідження і фахівця з атмосфери з Техаського університету Мексики Андреаса Краузе, тепер учені можуть не лише оцінити, скільки дерев щороку гине від ударів блискавок, а й визначити найуразливіші регіони, а також оцінити наслідки глобального накопичення вуглецю та структури лісів.

Чим небезпечна масова загибель дерев?

Вчені вважають, що під час розпаду біомаси дерев, уражених блискавкою, щорічно виділяється 0,77-1,09 мільярда тонн вуглекислого газу — ці дані значно перевищують попередні висновки.

Зазначимо, що в біології під біомасою зазвичай розуміють загальну кількість органічної речовини в екосистемі. Ця цифра навіть наближається до приблизно 1,26 млрд тонн вуглекислого газу, що щорічно виділяється рослинами під час лісових пожеж. І все ж лісові пожежі, як і раніше, значно перевершують статистику блискавок — щорічно виділяється близько 5,85 мільярда тонн.

Команда вважає, що отримані дані підкреслюють важливість врахування загибелі дерев від блискавок у кліматологічних дослідженнях. На жаль, це стає ще більш актуальним з огляду на те, що в найближчому майбутньому кількість блискавок, а відтак і загиблих дерев лише збільшиться.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено дерево, з яким відбуваються чудеса після удару блискавки.