320 миллионов деревьев умирают ежегодно: названо то, что их уничтожает — это не люди

Статистика показывает, что молнии ежегодно убивают более трех сотен миллионов деревьев. Исследователи встревожены, так как такая утрата лесного покрова оказывает значительное влияние на выбросы углекислого газа.

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Большинство людей не часто становятся свидетелями драматических последствий удара молнии по деревьям. В результате можно предположить, что грозы на самом не представляют большой угрозы для лесного покрова. Увы, новые данные указывают на то, что это не совсем так, пишет Popular Science.

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Молнии убивают миллионы деревьев в год

Исследовательская группа Мюнхенского технического университета (TUM) разработала новую программу статистического моделирования, которая показала, что молнии — еще более серьезная угроза для деревьев, чем считалось ранее. Данные указывают на то, что молнии уничтожают около 320 миллионов деревьев ежегодно. Причем, в эту цифру не входят деревья, погибшие в результате пожаров, вызванных молниями.

Большинство молний, как известно, не достигают земли. Вместо этого электрические разряды чаще всего потрескивают внутри самих облаков. И все же, довольно много молний все же образуются при слиянии отрицательных атмосферных зарядов с положительно заряженными столбами воздуха, поднимающимися от земли. Часто эти столбы поднимаются от высоких объектов, таких как здания, радиовышки и, конечно же, деревья.

Предыдущие исследования связи молний с деревьями в основном ограничивались полевыми наблюдениями в отдельных лесах, поэтому ученые, изучающие атмосферу, решили подойти к вопросу с другой стороны. Команда объединила популярную глобальную модель растительности с наборами данных о глобальных схемах гроз и данными наблюдений. Затем они провели математические расчеты, чтобы получить представление о ежегодном количестве ударов молний в деревья.

Согласно новой климатической модели, молнии ежегодно наносят смертельные повреждения 320 миллионам деревьев — это составляет от 2,1 до 2,9% ежегодной потери биомассы растений. Но это еще не все. По словам ведущего автора исследования и специалиста по атмосфере из Техасского университета Мексики Андреаса Краузе, теперь ученые могут не только оценить, сколько деревьев ежегодно погибает от ударов молний, но и определить наиболее пострадавшие регионы, а также оценить последствия глобального накопления углерода и структуры лесов.

Чем опасна массовая гибель деревьев?

Ученые считают, что при распаде биомассы деревьев, пораженных молнией, ежегодно выделяется 0,77-1,09 миллиарда тонн углекислого газа — эти данные значительно превышают предыдущие выводы.

Отметим, что в биологии под биомассой обычно понимается общее количество органического вещества в экосистеме. Эта цифра даже приближается к примерно 1,26 млрд тонн углекислого газа, ежегодно выделяемого растениями во время лесных пожаров. И все же лесные пожары по-прежнему значительно превосходят статистику молний — ежегодно выделяется около 5,85 миллиарда тонн.

Команда считает, что полученные данные подчеркивают важность учета гибели деревьев от молний в климатологических исследованиях. К сожалению, это становится еще более актуальным, учитывая, что в ближайшем будущем количество молний, а следовательно и погибших деревьев лишь увеличится.

Ранее Фокус писал о том, что найдено дерево, с которым происходят чудеса после удара молнии.