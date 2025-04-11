Найдено дерево, с которым происходят чудеса после удара молнии (видео)

Исследователи открыли уникальный вид деревьев, которые не только выдерживают удары молнии, но и используют их разрушительную силу для устранения конкурентов в борьбе за солнечный свет и питательные вещества.

Related video

Об этом пишет издание Oddity Central.

Десятилетиями ученые считали, что молния может иметь исключительно пагубное влияние на деревья — в лучшем случае они едва выживают после удара, а в худшем — разлетаются вдребезги. Однако революционное исследование выявило вид деревьев (Dipteryx oleifera), которые перевернули это представление с ног на голову.

Польза от молнии

"Эти данные являются первым доказательством того, что некоторые деревья получают пользу от удара молнии. Для Dipteryx oleifera лучше, чтобы в него попала молния", — утверждает Эван Гора, лесной эколог из Института экосистемных исследований Кэри в исследовании, недавно опубликованном в журнале New Phytologist.

Это открытие произошло в 2015 году, когда Гора, работая в джунглях Панамы, наткнулся на удивительное зрелище — дерево Dipteryx oleifera пережило мощный удар молнии с минимальными повреждениями, тогда как все остальные погибли.

"Когда увидел это впервые, то был поражен. Лоза, оплетающая ствол, была почти полностью уничтожена, а все соседние растения погибли, тогда как само Dipteryx oleifera осталось невредимым", — объясняет ученый.

Для подтверждения своей гипотезы исследователи использовали специальную систему отслеживания молний. В течение нескольких лет они наблюдали за 93 деревьями, пораженными молнией в природном заповеднике Барро Колорадо, измеряя важные параметры.

Потрясающие результаты

Результаты ошеломили даже самих ученых. Все девять деревьев Dipteryx oleifera успешно пережили удары молнии с минимальными повреждениями. Зато 64% других деревьев погибли в течение двух лет, а остальные — потеряли значительную часть своей кроны.

Ученые предполагают, что этот вид эволюционировал таким образом, чтобы намеренно привлекать молнии: они чрезвычайно высокие, с широкими кронами, и выполняют функцию естественных громоотводов.

"При средней продолжительности жизни около 300 лет многие деревья Dipteryx oleifera попадают под удар молнии по несколько раз, — отмечает исследователь, — Пережить один такой случай можно считать удачей, но шесть и более — это уже совсем другая история".

По мнению ученого, растение намеренно притягивает удары молнии, чтобы уничтожить своих конкурентов и обеспечить оптимальные условия для выживания и роста. Вероятно, его секрет кроется в высокой электропроводности.

Напомним, ранее Фокус писал, что самое высокое дерево на планете — это экземпляр вечнозеленой секвойи, известный под названием Гиперион. Природное чудо расположено в Национальном парке Редвуд в штате Калифорния, США.

Также ранее мы рассказывали историю Майкла и Терезы Лай из Великобритании, которые еще в 1984 году приобрели дом, уже полностью обвитый лианой. С годами растение стремительно росло и в конце концов начало создавать неудобства соседям супругов.