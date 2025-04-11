Знайдено дерево, з яким відбуваються чудеса після удару блискавки (відео)

Дослідники відкрили унікальний вид дерев, які не лише витримують удари блискавки, але й використовують їх руйнівну силу для усунення конкурентів у боротьбі за сонячне світло та поживні речовини.

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Про це пише видання Oddity Central.

Десятиліттями вчені вважали, що блискавка може мати виключно згубний вплив на дерева — у найкращому випадку вони ледь виживають після удару, а в найгіршому — розлітаються на друзки. Проте революційне дослідження виявило вид дерев (Dipteryx oleifera), які перевернули це уявлення з ніг на голову.

Користь від блискавки

"Ці дані є першим доказом того, що деякі дерева отримують користь від удару блискавки. Для Dipteryx oleifera краще, щоб у нього влучила блискавка", — стверджує Еван Гора, лісовий еколог з Інституту екосистемних досліджень Кері у дослідженні, нещодавно опублікованому в журналі New Phytologist.

Це відкриття сталося у 2015 році, коли Гора, працюючи у джунглях Панами, натрапив на дивовижне видовище — дерево Dipteryx oleifera пережило потужний удар блискавки з мінімальними пошкодженнями, тоді як усі інші загинули.

"Коли побачив це вперше, то був вражений. Лоза, що обплітала стовбур, була майже повністю знищена, а всі сусідні рослини загинули, тоді як саме Dipteryx oleifera залишилося неушкодженим", — пояснює науковець.

Для підтвердження своєї гіпотези дослідники використали спеціальну систему відстежування блискавок. Протягом кількох років вони спостерігали за 93 деревами, ураженими блискавкою в природному заповіднику Барро Колорадо, вимірюючи важливі параметри.

Приголомшливі результати

Результати приголомшили навіть самих вчених. Усі дев'ять дерев Dipteryx oleifera успішно пережили удари блискавки з мінімальними пошкодженнями. Натомість 64% інших дерев загинули протягом двох років, а решта – втратили значну частину своєї крони.

Вчені припускають, що цей вид еволюціонував таким чином, щоб навмисно приваблювати блискавки: вони надзвичайно високі, з широкими кронами, і виконують функцію природних громовідводів.

"За середньої тривалості життя близько 300 років багато дерев Dipteryx oleifera потрапляють під удар блискавки по кілька разів, — зазначає дослідник. — Пережити один такий випадок можна вважати удачею, але шість і більше — це вже зовсім інша історія".

На думку вченого, рослина навмисно притягує удари блискавки, щоб знищити своїх конкурентів і забезпечити оптимальні умови для виживання і росту. Ймовірно, її секрет криється у високій електропровідності.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що найвище дерево на планеті — це екземпляр вічнозеленої секвої, відомий під назвою Гіперіон. Природне диво розташоване в Національному парку Редвуд у штаті Каліфорнія, США.

Також раніше ми розповідали історію Майкла та Терези Лай із Великої Британії, які ще в 1984 році придбали будинок, уже повністю обвитий ліаною. З роками рослина стрімко зростала і зрештою почала створювати незручності сусідам подружжя.