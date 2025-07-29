У 3800-річній давньоєгипетській шахті знайшли напис, який може підтвердити Біблію (фото)

Нова інтерпретація написів, зроблених на стінах давньоєгипетської шахти, може стати підтвердженням подій, які описано в Книзі Вихід — другій книзі П'ятикнижжя, Старого Заповіту і всієї Біблії.

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За словами дослідника Майкла Бар-Рона, 3800-річний протосинайський напис, який знайшли на Синайському півострові в Єгипті, може мати дуже цікавий переклад. Вчений запевняє, що напис читається як "зот м'Моше", а це перекладається з івриту як "це від Мойсея", пише Daily Mail.

Напис "від Мойсея"

Уточнюється, що напис було викарбувано на одній зі стін стародавньої шахти, в якій знайшли більш ніж 20 протосинайських написів, виявлених ще на початку 1990-х років. Ці письмена, ймовірно, були залишені рабами наприкінці XII династії, близько 1800 року до н.е.

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Бар-Рон витратив вісім років на розшифровку стародавніх написів і впевнений у тому, що один із них є присвятою або вказує на авторство, пов'язане з Мойсеєм.

У Біблії йдеться про те, що саме Мойсей вивів ізраїльтян з єгипетського рабства, а також отримав Десять заповідей від Бога на горі Синай. Але жодних реальних історичних свідчень про існування такої людини досі знайдено не було.

У написах по сусідству згадується таке божество як "Ель", пов'язане з раннім ізраїльським культом. Також видно сліди спотворення імені єгипетської богині Хатхор, що може вказувати на культурну та релігійну напруженість у суспільстві.

Закреслене ім'я давньоєгипетської богині Фото: Johannes Gutenberg University of Mainz

Експерти, які не брали участі в дослідженні, поки що зберігають обережність. Вони підкреслюють, що протосинайський алфавіт справді є одним із найдавніших, але також відомо, що його символи досить складно розшифрувати.

У своєму дослідженні Бар-Рона повторно вивчив 22 складні написи, знайдені в стародавніх бірюзових копальнях, які датуються правлінням фараона Аменемхета III.

За словами деяких істориків, відомий своїми масштабними будівельним проєктами Аменемхет III міг згадуватися в Книзі Вихід.

У самих же написах були також знайдені згадки про рабство, наглядачів і повстання проти культу Баальт. Це могло призвести до жорсткого чищення і втечі рабів з рудників.

Нагадаємо, втрачений фрагмент перекладу Біблії віком 1750 років знайдено в бібліотеці Ватикану. Втрачений текст виявили за допомогою ультрафіолетової фотографії.