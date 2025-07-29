В 3800-летней древнеегипетской шахте нашли надпись, которая может подтвердить Библию (фото)

Новая интерпретация надписей, сделанных на стенах древнеегипетской шахты, может стать подтверждением событий, которые описаны в Книге Исход — второй книге Пятикнижия, Ветхого Завета и всей Библии.

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По словам исследователя Майкла Бар-Рона, 3800-летняя протосинайская надпись, которую нашли на Синайском полуострове в Египте, может иметь очень интересный перевод. Ученый уверяет, что надпись читается как “зот м'Моше”, а это переводится с иврита как “это от Моисея”, пишет Daily Mail.

Надпись "от Моисея"

Уточняется, что надпись была высечена одной из стен древней шахты, в которой нашли более чем 20 протосинайских надписей, обнаруженных еще в начале 1990-х годов. Эти письмена, вероятно, были оставлены рабами в конце XII династии, около 1800 года до н.э.

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Бар-Рон потратил восемь лет на расшифровку древних надписей и уверен в том, что одна из них является посвящением или указывает на авторство, связанное с Моисеем.

В Библии говорится, что именно Моисей вывел израильтян из египетского рабства, а также получил Десять заповедей от Бога на горе Синай. Но никаких реальных исторических свидетельств о существовании такого человека до сих пор найдено не было.

В надписях по соседству упоминается такое божество как “Эль”, связанное с ранним израильским культом. Также видны следы искажения имени египетской богини Хатхор, что может указывать на культурную и религиозную напряженность в обществе.

Зачеркнутое имя древнеегипетской богини Фото: Johannes Gutenberg University of Mainz

Эксперты, которые не участвовали в исследовании, пока сохраняют осторожность. Они подчеркивают, что протосинайский алфавит действительно является одним из древнейших, но также известно, что его символы достаточно сложно расшифровать.

В своем исследовании Бар-Рона повторно изучил 22 сложные надписи, найденные в древних бирюзовых рудниках, которые датируются правлением фараона Аменемхета III.

По словам некоторых историков, известный своими масштабными строительным проектами Аменемхет III мог упоминаться в Книге Исход.

В самих же надписях были также найдены упоминания о рабстве, надсмотрщиках и восстании против культа Баальт. Это могло привести к жесткой чистке и побегу рабов из рудников.

Напомним, потерянный фрагмент перевода Библии возрастом 1750 лет найден в библиотеке Ватикана. Утраченный текст обнаружили с помощью ультрафиолетовой фотографии.