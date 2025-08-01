Літо пролетіло непомітно: одне явище дійсно прискорило останні три місяці на Землі

Якщо вам здалося, що літо пролітає непомітно, можливо, ви маєте рацію. Експерти розповіли, що літо справді пролітає через загадкове явище і в цих подій можуть бути руйнівні наслідки.

Related video

У липні 2025 року на Землі спостерігається період рекордно коротких днів, оскільки обертання планети загадковим чином прискорюється. Найкоротші дні, 9 і 10 липня, були на 1,3 мілісекунди коротшими за стандартну 24-годинну добу, яка становить 86 400 секунд. Цей приголомшливий феномен повторився 22 липня, і експерти очікують його повторення 5 серпня, пише Daily Mail.

Раніше вчені вважали, що збільшення швидкості обертання Землі пов'язане з нормальними коливаннями обертання планети, зумовленими гравітацією Місяця, впливом атмосфери й земного ядра. Однак в одного астронома є інша теорія.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чому збільшується швидкість обертання Землі?

Професор Девід Джуітт, астроном з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, ця космічна тенденція може бути зумовлена принципом збереження моменту імпульсу — фізичним правилом, яке визначається поведінкою тіл, що обертаються, при зміні маси.

Простими словами, експерти вважають, що зміна розподілу маси Землі — наприклад, танення льодовиків, зміщення тектонічних плит або динаміка атмосфери — може призвести до невеликого прискорення обертання планети.

Попри те, що ці незначні зміни тривають лише кілька мілісекунд, їхнє накопичення може призвести до збоїв у роботі комп'ютерів і супутників, а також до проблем із системами відліку часу в усьому світі.

Руйнівні наслідки збільшення швидкості Землі

Експерти стверджують, що збільшення швидкості обертання планети може мати катастрофічні наслідки, посилюючи урагани, підвищуючи рівень моря і викликаючи катастрофічні повені. У міру прискорення обертання планети відцентрова сила відштовхує воду від полюсів до екватора.

По суті, навіть збільшення швидкості обертання всього на один кілометр на годину може підняти рівень моря на кілька сантиметрів поблизу екватора, що може обрушити на прибережні райони серйозні повені.

Утім, існує й більш екстремальний сценарій, у якому Земля обертається на 160 кілометрів на годину швидше — у такому разі екваторіальні регіони можуть почати затоплювати стрімкі полярні води. Для тих, кому вдасться пережити повінь, повсякденне життя стане все більш напруженим. Швидше обертання скоротить сонячну добу до всього 22 годин, збивши циркадні ритми, немов ваш внутрішній годинник буде перебудовуватися на дві години раніше щодня, без часу на адаптацію.

До речі, попередні дослідження вже показали, що такі зміни, як перехід на літній час, призводять до збільшення кількості серцевих нападів, інсультів і ДТП — вони стануть ще серйознішими.

За словами астронома NASA, доктора Стена Оденвальда, погодні умови також можуть стати більш екстремальними за швидшого обертання, що призведе до більш потужних штормів. Очікується, що урагани будуть обертатися швидше і переносити більше енергії.

Більше коротких днів в історії Землі

В останні роки було багато коротких днів. 19 липня 2020 року було на 1,47 мілісекунди коротше звичайного, а 30 червня 2022 року — на 1,59 мілісекунди. Минулого року, 5 липня 2024 року, на Землі зафіксували найкоротший день із моменту створення атомного годинника 1949 року, який був на 1,66 мілісекунди коротшим за звичайний.

За словами дослідників, Земля обертається в замкнутій системі, що робить її обертання відносно рівномірним. Однак на зміни можуть впливати гравітаційне тяжіння Місяця, океанічні течії та струменеві течії, а також стан ядра планети.

Минулого року численні дослідження, що фінансуються NASA, показали, що танення льодовиків, що перерозподіляє воду, призвело до зміни земної осі, тим самим впливаючи на обертання. На жаль, якщо обертання планети продовжить прискорюватися, експерти попереджають, що, можливо, буде потрібно прибрати з UTC одну секунду, що називається "негативною додатковою секундою".

Раніше Фокус писав про те, що Земля обертається надзвичайно швидко: чи знадобиться людям перша в історії негативна секунда.