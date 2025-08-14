Таємниця кішок "сальміак": що за нове забарвлення котів з'явилося у Фінляндії

Гарне чорно-біле з сірим забарвлення кішок "сальміак" було названо на честь популярних ласощів з лакрицею у Фінляндії. Шерсть таких котів чорна біля коріння, але стає все світлішою до кінчика.

У Фінляндії офіційно з'явилося нове забарвлення кішок: сальміак. Це вражаюче поєднання чорного, білого і сірого кольорів названо на честь популярних цукерок, пише Popular Mechanics.

Першу кішку з таким забарвленням помітили 2007 року, а 2019 року забарвлення сальміак привернуло увагу групи експертів із кішок на чолі з генетиком Гайді Андерсон. Рідкісна генна мутація раніше мала неофіційну назву "фінська мутація", але недавнє дослідження підтвердило відкриття й офіційно назвало її "сальміак".

Кішки забарвлення сальміак рідко зустрічаються Фото: YLE

Відтоді вчені намагаються зрозуміти генетичний механізм, що лежить в основі цього унікального забарвлення. Відповідь було знайдено нещодавно. І почалося дослідження з кішечки на прізвисько Хармі з Петяйявесі.

Таємниця кішок "сальміак"

Технічно у кішок всього два основних кольори: чорний і рудий. Решта відтінків є або їхніми комбінаціями, або вицвілими варіантами, викликаними так званим "геном розведення". Тому, коли з'явилися кішки "сіль з перцем", першим припущенням дослідників було те, що вони спостерігають нову експресію цього гена.

Лакричні цукерки, на честь яких і назвали нове забарвлення у кішок Фото: Соцсети

Але після аналізу всіх відомих генетичних варіацій на предмет ослаблення забарвлення вони не знайшли нічого однозначного. Наступним кроком стало повне секвенування геному двох кішок породи "сальміак" і детальний аналіз даних.

Результат виявився несподіваним: поруч із геном KIT, який, як відомо, впливає на біле забарвлення шерсті тварин, була відсутня велика ділянка ДНК. Протестувавши 181 кішку, команда підтвердила, що ця "відсутня" ДНК відповідає за появу забарвлення "сальміак". Ба більше, мутація рецесивна, тобто для прояву триколірної шерсті кішка повинна успадкувати її від обох батьків, що пояснює рідкість цього явища.

Тепер, коли таємницю розгадано, дослідники можуть насолоджуватися красою цих кішок.

Кішки забарвлення салміак надзвичайно рідкісні Фото: Соцсети

"Це забарвлення кішок роками викликало захоплення. Дуже хвилююче нарешті знайти генетичне пояснення їхнього походження", — сказала Гайді Андерсон.

Ба більше, це відкриття може допомогти заводчикам, які бажають зберегти цю рідкісну рису, сприяючи розмаїттю та красі світу кішок.

Тож, якщо одного разу ви зустрінете кішку з чорно-біло-сірою шерстю, пам'ятайте: вона не тільки гарна, але і є носієм унікальної генетичної історії, записаної в її ДНК.

