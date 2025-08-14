Тайна кошек "сальмиак": что за новый окрас котов появился в Финлядии

Красивый черно-белый с серым окрас кошек "сальмиак" был назван в честь популярного лакомства с лакрицей в Финляндии. Шерсть таких котов черная у корней, но становится все светлее к кончику.

В Финляндии официально появился новый окрас кошек: сальмиак. Это впечатляющее сочетание черного, белого и серого цветов названо в честь популярных конфет, пишет Popular Mechanics.

Первая кошка с таким окрасом была замечена в 2007 году, а в 2019 году окрас сальмиак привлек внимание группы экспертов по кошкам во главе с генетиком Хайди Андерсон. Редкая генная мутация ранее имела неофициальное название "финская мутация", но недавнее исследование подтвердило открытие и официально назвало ее "сальмиак".

Кошки окраса сальмиак редко встречаются Фото: YLE

С тех пор ученые пытаются понять генетический механизм, лежащий в основе этого уникального окраса. Ответ был найден недавно. И началось исследование с кошечки по кличке Харми из Петяйявеси.

Тайна кошек "сальмиак"

Технически у кошек всего два основных цвета: черный и рыжий. Остальные оттенки представляют собой либо их комбинации, либо выцветшие варианты, вызванные так называемым "геном разбавления". Поэтому, когда появились кошки "соль с перцем", первым предположением исследователей было то, что они наблюдают новую экспрессию этого гена.

Лакричные конфеты, в честь которых и назвали новый окрас у кошек Фото: Соцсети

Но после анализа всех известных генетических вариаций на предмет ослабления окраса они не нашли ничего однозначного. Следующим шагом стало полное секвенирование генома двух кошек породы "сальмиак" и подробный анализ данных.

Результат оказался неожиданным: рядом с геном KIT, который, как известно, влияет на белый окрас шерсти животных, отсутствовал большой участок ДНК. Протестировав 181 кошку, команда подтвердила, что эта "отсутствующая" ДНК отвечает за появление окраса "сальмиак". Более того, мутация рецессивная, то есть для проявления трехцветной шерсти кошка должна унаследовать ее от обоих родителей, что объясняет редкость этого явления.

Теперь, когда тайна разгадана, исследователи могут наслаждаться красотой этих кошек.

Кошки окраса салмиак чрезвычайно редки Фото: Соцсети

"Этот окрас кошек годами вызывал восхищение. Очень волнительно наконец-то найти генетическое объяснение их происхождения", — сказала Хайди Андерсон.

Более того, это открытие может помочь заводчикам, желающим сохранить эту редкую черту, способствуя разнообразию и красоте мира кошек.

Так что, если однажды вы встретите кошку с черно-бело-серой шерстью, помните: она не только красива, но и является носителем уникальной генетической истории, записанной в ее ДНК.

