Галактики чи щось інше: астрономи виявили 300 дивних яскравих об'єктів (фото)

У ранньому Всесвіті вчені виявили сотник несподівано яскравих об'єктів, які можуть бути галактиками. Це відкриття показує, що Всесвіт понад 13 млрд років тому був більш активним, ніж передбачалося.

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили в ранньому Всесвіті 300 дуже яскравих об'єктів, які можуть бути одними з перших галактик. Але астрономи поки точно не впевнені що це таке. Якщо це галактики, то вони набагато яскравіші, ніж припускають сучасні моделі еволюції Всесвіту. Це відкриття дає можливість краще зрозуміти, як формувався і розвивався Всесвіт понад 13 млрд років тому. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Live Science.

Астрономи виявили 300 несподівано яскравих об'єктів, які існували через кілька сотень мільйонів років після народження Всесвіту, вік якого оцінюють у 13,8 млрд років. Це можуть бути одні з найперших галактик, а може бути це якісь інші об'єкти. Сучасні моделі еволюції Всесвіту припускають, що галактики, які з'явилися через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху, мають бути дуже тьмяними. Це пов'язано з тим, що в них ще не з'явилося дуже багато зірок. Але потенційні галактики набагато яскравіші, ніж мають бути.

За словами астрономів, якщо хоча б деякі з 300 виявлених об'єктів виявляться ранніми галактиками, то це відкриття може поставити під сумнів сучасні теорії про формування галактик у ранньому Всесвіті. У цей період почали формуватися найперші зірки та галактики.

Фото: Live Science

Науковці кажуть, що яскраві об'єкти знаходяться дуже далеко від нас, адже через розширення Всесвіту вони знаходяться далі, ніж понад 13 млрд світлових років. Проте світло від цих об'єктів йшло до нас понад 13 млрд років і показує Всесвіт таким, яким він був у той час.

Для оцінки відстаней астрономи провели аналіз яскравості об'єктів у різних довжинах хвиль світла, щоб визначити їхній приблизний вік і масу. Телескоп Вебб завдяки своїм інфрачервоним приладам дає змогу астрономам зазирнути в найдальше минуле космосу.

Тепер астрономи мають намір зосередити свою увагу на найяскравіших джерелах світла. Якщо це виявляться галактики, то це відкриття поліпшить розуміння того, як швидко формувалися й еволюціонували перші космічні структури.

