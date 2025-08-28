1500 років тому "Загублене місто" Амазонки несподівано зникло з лиця Землі: що з ним сталося

Близько 1500 років тому стародавня цивілізація назавжди зникла з густих туманних лісів східного Еквадору. Раніше вважалося, що її знищило потужне виверження вулкана, проте тепер учені вважають, що це не так.

Археологічну пам'ятку було виявлено в долині Упано, де тропічні Анди спускаються до амазонських лісів, і вона містить понад 7000 споруд, з'єднаних мережею доріг і насипів. Ба більше, дані вказують, що це "Загублене місто Амазонки" перевершує за розмірами Мачу-Пікчу. Радіовуглецевий аналіз показав, що стародавнє місто було вперше заселене близько 700 року до нашої ери, а потім занедбане в 550 році нашої ери, пише IFLScience.

Загублене місто Амазонки

Відомо, що близько 1500 років тому "Загублене місто Амазонки" було стерте з лиця Землі. Раніше вчені вважали, що стародавню цивілізацію зруйнувало потужне виверження вулкана, проте тепер учені вважають, що все відбувалося інакше.

Замість цього, як вважають вчені, таємнича культура, мабуть, поступово занепала з невідомих причин. Це твердження порушує низку питань про те, що відбувалося в так званому "Загубленому місті" в останні роки існування міста Амазонки.

Зазначимо, що попередні дослідження припускали, що падіння Загубленого міста було раптовим і драматичним. Шар попелу вказував на те, що жителі цього місця могли бути знищені виверженням довколишнього вулкана Сангай. Однак наступні дослідження ставлять під сумнів цю теорію: деякі вчені припускають, що випадання попелу було недостатнім, щоб сталася сейсмічна катастрофа.

Нові свідчення загибелі міста в Амазонці

У новому дослідженні вчені вивчили відкладення з прилеглого озера Корморан, які, як виявилося, не містили свідчень раптового накопичення попелу. Це відкриття, на думку команди, спростовує теорію про те, що місто було знищене подібно до Помпеїв. Що ж тоді згубило культуру, яка процвітала 1200 років?

Скам'янілі зерна пилку в озерному відкладенні вказують, що стрімкого кінця не було. Навпаки, сільськогосподарська діяльність в околицях міста, ймовірно, поступово знижувалася протягом кількох століть, що зрештою і призвело до остаточного занепаду.

Висновки вчених ґрунтуються на видах рослин, представлених у зразку, і вказують на те, що період розквіту міста припав приблизно на період з 500 до 200 року до нашої ери, коли вирощування кукурудзи та лісове господарство досягли свого піка. У цей період доколумбові жителі долини Упано активно висаджували й заготовляли вільху в навколишніх лісах, імовірно, як джерело дров і будівельних матеріалів.

Результати дослідження також припускають, що "Загублене місто" Амазонки могло бути більшим, ніж вважалося раніше. Вчені також вважають, що населення цього місця змінило склад місцевих лісів на території, що простягається на 10 кілометрів від основного археологічного комплексу.

Водночас дані пилкового аналізу вказують на поступове відновлення природного складу лісу в період з 200 по 550 роки до нашої ери — це свідчить про зниження активності людини в регіоні. Це, своєю чергою, припускає, що колись процвітаюче місто, можливо, вступило в період занепаду, що тривав близько 350 років і завершився його запустінням.

