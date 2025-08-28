1500 лет назад "Затерянный город" Амазонки неожиданно исчез с лица Земли: что с ним произошло

Около 1500 лет назад древняя цивилизация навсегда исчезла из густых туманных лесов восточного Эквадора. Ранее считалось, что она была уничтожена мощным извержением вулкана, однако теперь ученые считают, что это не так.

Археологический памятник был обнаружен в долине Упано, где тропические Анды спускаются к амазонским лесам, и содержит более 7000 сооружений, соединенных сетью дорог и насыпей. Более того, данные указывают, что этот "Затерянный город Амазонки" превосходит по размерам Мачу-Пикчу. Радиоуглеродный анализ показал, что древний город был впервые заселен около 700 года до нашей эры, а затем был заброшен в 550 году нашей эры, пишет IFLScience.

Затерянный город Амазонки

Известно, что около 1500 лет назад "Затерянный город Амазонки" был стерт с лица Земли. Ранее ученые считали, что древняя цивилизация была разрушена мощным извержением вулкана, однако теперь ученые считают, что все происходило иначе.

Вместо этого, как считают ученые, таинственная культура, по-видимому, постепенно пришла в упадок по неизвестным причинам. Это утверждение поднимает ряд вопросов о том, что происходило в так называемом "Затерянном городе" в последние годы существования города Амазонки.

Отметим, что предыдущие исследования предполагали, что падение Затерянного города было внезапным и драматичным. Слой пепла указывал на то, что жители этого места могли быть уничтожены извержением близлежащего вулкана Сангай. Однако следующие исследования ставят под сомнение эту теорию: некоторые ученые предполагают, что выпадение пепла было недостаточно, чтобы произошла сейсмическая катастрофа.

Новые свидетельства гибели города в Амазонке

В новом исследовании ученые изучили отложения из близлежащего озера Корморан, которые, как оказалось, не содержали свидетельств внезапного накопления пепла. Это открытие, по мнению команды, опровергает теорию о том, что город был уничтожен подобно Помпеям. Что же тогда погубило культуру, процветавшую 1200 лет?

Окаменелые зерна пыльцы в озерном отложении указывают, что стремительного конца не было. Напротив, сельскохозяйственная деятельность в окрестностях города, вероятно, постепенно снижалась в течение нескольких столетий, что в конце концов и привело к окончательному запустению.

Выводы ученых основаны на видах растений, представленных в образце, и указывают на то, что период расцвета города пришелся примерно на период с 500 до 200 года до нашей эры, когда выращивание кукурузы и лесное хозяйство достигли своего пика. В этот период доколумбовые жители долины Упано активно высаживали и заготавливали ольху в окрестных лесах, предположительно, в качестве источника дров и строительных материалов.

Результаты исследования также предполагают, что "Затерянный город" Амазонки мог быть более обширным, чем считалось ранее. Ученые также считают, что население этого места изменило состав местных лесов на территории, простирающейся на 10 километров от основного археологического комплекса.

В то же время данные пыльцевого анализа указывают на постепенное восстановление естественного состава леса в период с 200 по 550 годы до нашей эры – это свидетельствует о снижение активности человека в регионе. Это, в свою очередь, предполагает, что некогда процветающий город, возможно, вступил в период упадка, длившийся около 350 лет и завершившийся его запустением.

