Займає майже третину поверхні Землі і має власних антиподів: який океан найбільший

Тихий океан є найбільшим на планеті й стримає вдвічі більше води, ніж друга за величиною земна водойма — Атлантичний океан. Він також є антиподом для більшості земних континентів.

Світовий океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів. Водночас більшість людей люблять міркувати про те, де опиняться, якщо зможуть прокопати шлях через центр Землі й опиняться на іншій стороні, відомій як "антипод", пише IFLScience.

Найбільший "антипод" на Землі

Жителі США вважають, що подолавши шлях через центр Землі, вони могли б опинитися в Китаї, а жителі Великої Британії — в Австралії. Однак якщо використати інтерактивний інструмент, то, найімовірніше, ви виявите, що відповідь виявиться значно простішою — ви опинитеся в океані. Причому найчастіше, в Тихому океані.

Тихий океан — гігантський, по суті, він є найбільшою водною масою на Землі, що покриває понад 30% поверхні нашої планети. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), площа цього океанічного басейну становить понад 155 мільйонів квадратних кілометрів, що перевищує площу суші всіх континентів разом узятих. Крім того, він містить майже вдвічі більше води, ніж друга за величиною водойма у світі — Атлантичний океан.

Земля виглядає як водний світ завдяки Тихому океану

За словами дослідників, саме завдяки Тихому океану наша планета має вигляд водного світу, якщо дивитися на Землю під прямим кутом.

Тут також розташована найвіддаленіша точка на планеті — точка Немо, розташована в Південній частині Тихого океану. Коли кораблі проходять через неї, вони перебувають на відстані 2689 кілометрів від найближчої суші. Коли МКС пролітає над ними, найближчими до моряків людьми є астронавти на борту станції, оскільки вони перебувають усього за 400 кілометрів над їхніми головами.

Двоє британських учених, Кріс і Міка Браун, імовірно, стали першими людьми, які допливли до точки Немо. Вони виявили, що насправді ця точка в океані нічим не примітна, якщо не брати до уваги її ізольованість.

За словами Кріса Брауна, він очікував, що ця точка буде чорною або темно-зеленою, проте вона виявилася фантастичного синього кольору. Тут також було виявлено неймовірну кількість альбатросів.

Наскільки великий Тихий океан?

За словами дослідників, Тихий океан настільки великий, що у нього є свій антипод. Цікаво, що в Тихому океані, по суті, є місця, де, якщо пройти прямо через центр Землі та вийти з іншого боку, все одно опинишся в тихому океані.

