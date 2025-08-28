Занимает почти треть поверхности Земли и имеет собственных антиподов: какой океан самый крупный

Тихий океан является самым крупным на планете и сдержит вдвое больше воды, чем второй по величине земной водоем – Атлантический океан. Он также является антиподом для большинства земных континентов.

Related video

Мировой океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов. В то же время большинство людей любят рассуждать о том, где окажутся, если смогут прокопать путь через центр Земли и окажутся на другой стороне, известной как "антипод", пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Крупнейший "антипод" на Земле

Жители США считают, что преодолев путь через центр Земли, они могли бы оказаться в Китае, а жители Великобритании – в Австралии. Однако если использовать интерактивный инструмент, то, скорее всего, вы обнаружите, что ответ окажется значительно проще – вы окажетесь в океане. Причем чаще всего, в Тихом океане.

Тихий океан – гигантский, по сути, он является крупнейшей водной массой на Земле, покрывающей более 30% поверхности нашей планете. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), площадь этого океанического бассейна составляет более 155 миллионов квадратных километров, что превышает площадь суши всех континентов вместе взятых. Кроме того, он содержит почти вдвое больше воды, чем второй по величине водоем в мире — Атлантический океан.

Земля выглядит как водный мир благодаря Тихому океану

По словам исследователей, именно благодаря Тихому океану наша планета выглядит как водный мир, если смотреть на Землю под прямым углом.

Здесь также находится самая удаленная точка на планете – точка Немо, расположенная в Южной части Тихого океана. Когда корабли проходят через нее, они находятся на расстоянии 2689 километров от ближайшей суши. Когда МКС пролетает над ними, ближайшими к морякам людьми являются астронавты на борту станции, поскольку они находятся всего в 400 километрах над их головами.

Двое британских ученых, Крис и Мика Браун, вероятно, стали первыми людьми, доплывшими до точки Немо. Они обнаружили, что на самом деле эта точка в океане ничем не примечательна, если не считать ее изолированности.

По словам Криса Брауна, он ожидал, что эта точка будет черной или темно-зеленой, однако она оказалась фантастического синего цвета. Здесь также было обнаружено невероятное количество альбатросов.

Насколько велик Тихий океан?

По словам исследователей, Тихий океан настолько велик, что у него есть свой антипод. Любопытно, что в Тихом океане, по сути, есть места, где, если пройти прямо через центр Земли и выйти с другой стороны, все равно окажешься в тихом океане.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.

Ранее Фокус писал о том, что Тихий океан сотрясается: ученые нашли новый способ фиксировать подземные толчки под водой.