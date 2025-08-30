Який вигляд мала одна з найбільш значущих жінок у Біблії: розкрито реальний вигляд Марії Магдалини

У новому дослідженні вчені вперше відтворили те, який вигляд могла мати одна з ключових жінок у Біблії — Марія Магдалина. Дослідники дійшли висновку, що у фільмах її часто зображували невірно.

Ім'я Марії Магдалини відоме в усьому світі, проте зовсім не так багато людей насправді знають, як вона виглядала. У новому дослідженні вчені вперше описали зовнішній вигляд однієї з найбільш значущих жінок у Біблії та дійшли висновку, що ми багато в чому помилялися. Наприклад, у фільмі 2018 року "Марія Магдалина" з Руні Марою в головній ролі зобразив її молодою і красивою, в одязі, що підкреслює струнку фігуру — на жаль, цей образ помилковий, пише Daily Mail.

У новому дослідженні професор кафедри походження християнства та юдаїзму Другого Храму в Королівському коледжі Лондона Джоан Тейлор розповіла, який насправді вигляд мала Марія Магдалина в історичному контексті. За словами експерта, вона, ймовірно, була звичайною жінкою, яка нічим не виділялася з натовпу.

Обличчя і колір шкіри

Марія, ймовірно, була жінкою східносередземноморської/близькосхідної зовнішності: у неї була оливково-смуглява шкіра і темні риси обличчя.

У 2017 році команда з Версальського університету створили реконструкцію обличчя Марії Магдалини на основі її ймовірних реліквій — черепа і пасма волосся, знайдених у Провансі. Реконструкція показала красиву жінку з гострим носом, високими вилицями й круглим обличчям. Утім, варто враховувати, що приналежність останків Марії Магдалині все ще не підтверджена.

Зріст і вік

За словами професора Тейлор, Марія, ймовірно, була значно нижчою за більшість сучасних жінок — у той час середній зріст жінок становив близько 147 сантиметрів, а середній зріст чоловіка — 166 сантиметрів.

Водночас вік Марії залишається загадкою, бо в біблії про неї немає жодних згадок. За словами професора Тейлор, немає нічого, що вказувало б на те, що Марія була молодою та вродливою, однак вона, малоймовірно, була дитиною. Річ у тім, що в Євангелії від Луки зазначено, що Марія була жінкою з ресурсами, які можна було використати для підтримки роботи Ісуса. Це дозволяє припустити, що Марія була повнолітньою.

Зачіска

Волосся Марії, за словами професора Тейлор, було довгим і темним, але вона, ймовірно, носила його заплетеним або зібраним. Експерт зазначає, що плетіння кіс — один із найзручніших способів укладання довгого волосся, оскільки його особливо легко закріпити сіткою або шпилькою.

Юдейська або набатейська жінка також могла носити хустку, зав'язану поверх пучка, оскільки раніше дослідники вже виявили невеликі кольорові клапті тканини по обидва боки Мертвого моря.

Одяг, взуття та прикраси

Припускають, що Марія носила довгу яскраву туніку — у печерах і на розкопках навколо Мертвого моря раніше було знайдено фрагменти тканин, що збереглися ще з часів Марії. За словами професора Тейлор, Марія, ймовірно, носила довгу туніку, що зав'язувалася під грудьми й накидку яскравого кольору — червоного, зеленого або жовтого. Вона також носила хустку і покривала голову накидкою.

Сандалі в той час незмінно виготовляли з підошвою з товстої шкіри та верхньою частиною, що нагадує ремені, але з ремінцем на п'яті, і затягувалися біля носка для щільного прилягання.

Жінки того часу також носили брошки, сережки та інші прикраси. Однак, на думку професора Тейлор, Марія, ймовірно, не носила будь-яких аксесуарів.

