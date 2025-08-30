Как выглядела одна из самых значимых женщин в Библии: раскрыт реальный облик Марии Магдалины

В новом исследовании ученые впервые воссоздали то, как могла выглядеть одна из ключевых женщин в Библии – Мария Магдалина. Исследователи пришли к выводу, что в фильмах ее часто изображали неверно.

Имя Марии Магдалины известно во всем мире, однако вовсе не так много людей на самом деле знают, как она выглядела. В новом исследовании ученые впервые описали внешний вид одной из самых значимых женщин в Библии и пришли к выводу, что мы во многом заблуждались. Например, в фильме 2018 года "Мария Магдалина" с Руни Марой в главной роли изобразил ее молодой и красивой, в одежде, подчеркивающей стройную фигуру – увы, этот образ ошибочен, пишет Daily Mail.

В новом исследовании профессор кафедры происхождения христианства и иудаизма Второго Храма в Королевском колледже Лондона Джоан Тейлор рассказала, как на самом деле выглядела Мария Магдалина в историческом контексте. По словам эксперта, она, вероятно, была обычной женщиной ничем не выделяющейся из толпы.

Лицо и цвет кожи

Мария, вероятно, была женщиной восточно средиземноморской/ближневосточной внешности: у нее была оливково-смуглая кожа и темные черты лица.

В 2017 году команда из Версальского университета создали реконструкцию лица Марии Магдалины на основе ее предполагаемых реликвий – черепа и пряди волос, найденных в Провансе. Реконструкция показала красивую женщину с острым носом, высокими скулами и круглым лицом. Впрочем, стоит учитывать, что принадлежность останков Марии Магдалине все еще не подтверждена.

Рост и возраст

По словам профессора Тейлор, Мария, вероятно, была значительно ниже большинства современных женщин – в то время средний рост женщин составлял около 147 сантиметров, а средний рост мужчины – 166 сантиметров.

В то же время возраст Марии остается загадкой, так как в библии о нет никаких упоминаний. По словам профессора Тейлор, нет ничего, что указывало бы на то, что Мария была молодой и красивой, однако она, маловероятно, была ребенком. Дело в том, что в Евангелии от Луки указано, что Мария была женщиной с ресурсами, которые можно было использовать для поддержания работы Иисуса. Это позволяет предположить, что Мария была совершеннолетней.

Прическа

Волосы Марии, по словам профессора Тейлор, были длинными и темными, но она, вероятно, носила их заплетенными или собранными. Эксперт отмечает, что плетение кос – один из самых удобных способов укладки длинных волос, поскольку их особенно легко закрепить сеткой или шпилькой.

Иудейская или набатейская женщина также могла носить платок, повязанный поверх пучка, поскольку ранее исследователи уже обнаружили небольшие цветные лоскуты ткани по обе стороны Мертвого моря.

Одежда, обувь и украшения

Предполагается, что Мария носила длинную яркую тунику – в пещерах и на раскопках вокруг Мертвого моря ранее были найдены фрагменты тканей, сохранившихся еще со времен Марии. По словам профессора Тейлор, Мария, вероятно, носила длинную тунику, завязывающуюся под грудью и накидку яркого цвета – красного, зеленого или желтого. Она также носила платок и покрывала голову накидкой.

Сандалии в то время неизменно изготавливались с подошвой из толстой кожи и верхней частью, напоминающей ремни, но с ремешком на пятке, и затягивались у носка для плотного прилегания.

Женщины того времени также носили броши, серьги и другие украшения. Однако, по мнению профессора Тейлор, Мария, вероятно, не носила каких-либо аксессуаров.

