Ядерні відходи можуть стати джерелом палива для майбутніх термоядерних реакторів

Американський фізик вважає, що з ядерних відходів можна отримати критично важливий для виробництва термоядерної енергії ізотоп водню під назвою тритій.

Критична нестача палива для термоядерних реакторів може мати досить парадоксальне рішення. Фізик із Лос-Аламоської національної лабораторії стверджує, що паливо для термоядерних реакторів можна виробляти з відходів, створених ядерними реакторами на АЕС, де відбувається реакція поділу, а не синтезу атомів, пише New Atlas.

Якщо термоядерна енергетика стане реальністю, то вона зможе забезпечити людство практично безмежною енергією, отриманою за допомогою термоядерного синтезу. Але існує проблема з достатньою кількістю палива для термоядерного синтезу.

Замість розщеплення атомів урану або плутонію для отримання енергії, термоядерний синтез заснований на злитті атомів водню з утворенням гелію. Складність полягала в тому, що розроблювані термоядерні реактори працюють не на звичайному водні. Їм потрібні ізотопи водню дейтерій і тритій.

Дейтерій відносно рідко зустрічається в океанах Землі, але оскільки йдеться про трильйони тонн цієї речовини, це не проблема. Але тритій не зустрічається в природі і його доводиться виробляти. За оцінками запаси тритію становлять лише приблизно 24 кілограми і це пов'язано зі складністю його виробництва і тим, що це виробництво дуже дороге. Тому кілограм тритію коштує приблизно 33 млн доларів. Основним виробником тритію є ядерні реактори в Канаді.

Фізик Теренс Тарновскі вважає, що тритій можна отримувати з тисяч тонн ядерних відходів, які виробляють ядерні реактори на АЕС. Вчений стверджує, що сучасні технології дають змогу створювати тритій у великій кількості та з меншими витратами з ядерних відходів.

Ідея полягає в тому, щоб узяти відходи, що складаються з урану, плутонію та інших радіоактивних елементів, помістити їх у розплавлену літієву сіль і бомбардувати високоенергетичними частинками в прискорювачі частинок. Це призведе до розщеплення атомів і викиду потоку нейтронів. Ці нейтрони будуть взаємодіяти з літієм, що призведе до утворення тритію.

Розрахунки фізика показують, що така система виробництва тритію дасть змогу отримувати 2 кілограми тритію на рік. Цієї кількості тритію, якщо його використовувати для термоядерного синтезу, вистачило б для забезпечення електроенергією сотень тисяч будинків у США протягом року.

