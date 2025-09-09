Названо тварину, яка захопила більшу частину світу: колонізували майже всі ділянки суші на Землі

Дослідження показує, що на планеті мешкає неймовірна кількість представників цього виду — дивовижні 20 квадрильйонів. Ба більше, вчені виявили, що ці тварини вже колонізували майже всі ділянки суші на планеті.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів. Однак на Землі є один вид, який вже захопив більшу частину планети, за винятком лише кількох місць — по суті, їм уже вдалося колонізувати майже всі ділянки суші на Землі, пише IFLScience.

Скільки мурах живе на Землі?

За словами біолога Едварда Вілсона, мурахи — крихітні створіння, які правлять світом. Раніше вчені вже підрахували, скільки мурах насправді мешкає на Землі — у 2022 році, за найконсервативнішою оцінкою, на планеті мешкає 20 квадрильйонів мурах. Їхня загальна маса становить загальну біомасу в 12 мегатонн сухого вуглецю.

Ба більше, це перевищує загальну біомасу всіх диких птахів і ссавців на планеті та еквівалентно приблизно 20% біомаси людини. Ба більше, вчені вважають, що ця консервативна оцінка насправді занижена.

Щоб отримати оцінку загальної чисельності мурах, учені об'єднали дані близько 500 досліджень наземних і деревних мурах практично в усіх великих наземних екосистемах. Утім, ця оцінка не враховує членів колоній, які не залишають свої гнізда для пошуку їжі, а також регіони, щодо яких даних усе ще надто мало — наприклад, бореальні ліси.

Де мешкають усі ці мурахи?

Вчені також розглянули розподіл мурах і зробили висновок про те, що всі ці 20 квадрильйонів істот, імовірно, нерівномірно розподілені по планеті. Наприклад, наземні мурахи в основному зосереджені в тропічних і субтропічних регіонах. Майже дві третини видів мешкають лише у двох біомах — вологих тропічних лісах і саванах. Однак їх поширення в різних куточках проживання сильно варіюється.

Результати дослідження показують, що щільність мурашок, які харчуються листям, у чотири рази вища в лісах, ніж у чагарникових заростях, тоді як чисельність мурашок, які харчуються на землі, найвища в посушливих регіонах.

Утім, попри успіхи подібних досліджень, даних про популяції мурах у деяких частинах світу все ще недостатньо — це свідчить про прогалини в наших знаннях.

Мурахи колонізували майже всі ділянки суші на Землі

За словами вчених, існує понад 15 700 видів і підвидів мурашок — уперше вони з'явилися на планеті близько 140-158 мільйонів років тому і поширилися далеко і широко. Дослідження показують, що цих всюдисущих комах можна зустріти на всіх континентах Землі, крім Антарктиди. Також немає жодного місцевого виду в Ісландії, Гренландії, деяких районах Східної Полінезії та на деяких найвіддаленіших островах планети.

Попри те, що сьогодні мурахи зустрічаються майже всюди, так було не завжди. За словами наукового співробітника Музею Філда в Чикаго Метью Нельсена, якщо поглянути на світ сьогодні, мурах можна помітити майже на кожному континенті в найрізноманітніших місцях існування.

Нельсен і його колеги виявили, що останні 60 мільйонів років мурахи еволюціонували пліч-о-пліч з рослинами й, мабуть, переймали досвід у своїх листяних побратимів. Відомо, що приблизно в цей час деякі рослини в лісах навчилися виділяти більше водяної пари через крихітні отвори в листі. У відповідь деякі мурахи перемістили свої гнізда з підземних на верхні частини дерев.

Так само, коли квіткові рослини поширилися з лісів і почали колонізувати більш посушливі регіони, мурахи наслідували їхній приклад, поклавши початок еволюції безлічі видів, що живуть сьогодні.

