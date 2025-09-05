Єдині, хто здатний на це: королеви мурах виробляють потомство зовсім іншого виду

Дослідники вперше за всю історію спостережень помітили, що королеви мурах народжують потомство двох різних видів. Це перший і єдиний вид, здатний на це.

Розмноження у тваринному світі — справжнє диво: від поєдинків самців до відкладання яєць ссавцями — тварини демонструють неймовірну кількість способів розмноження. При цьому деякі види настільки невловимі, що вченим не вдається спостерігати за спарюванням у дикій природі — так було з ягуарами донедавна. Однак є й інша рідкість: самки одного виду здатні виробляти потомство іншого виду, але, як виявилося, не всі, пише IFLScience.

Здатність відтворювати зовсім інший вид

Дослідники виявили, що самки іберійських мурах-женців (Messor ibericus) здатні виробляти потомство іншого виду. Спостереження засвідчили, що королеви мурашок насправді продукують потомство не лише свого виду, а й іншого — це можливо завдяки репродуктивному способу, який науковці називають ксенопарним.

За словами Майкла Гудісмана зі Школи біологічних наук Технологічного інституту Джорджії, який не брав участі в дослідженні, у це складно повірити, проте нове відкриття розширює наше розуміння еволюційної біології.

Як королеви мурах виробляють інший вид?

Вчені виявили, що цей процес є частиною життєвого циклу самок-королев мурах, які не здатні виробляти робочих мурах без спарювання з самцями іншого виду. Під час дослідження вчені вивчили генетичні дані 390 особин п'яти різних видів роду Messor. Результати вказують на те, що в лінії M. ibericus робочі особини й королеви генетично не так вже й схожі. Це вказує на те, що робочі особини є гібридами. Більш детальне вивчення мітохондріальної ДНК показало, що матері всіх робочих особин були M. ibericus, а їхня батьківська ДНК належить виду M. structor.

Ще цікавіше те, що самки M. ibericus суворо залежать від самців M. structor, щоб мати робочих мурах. Однак ареали проживання обох видів перекриваються не повністю. Ще одним доказом є те, що гібридні робітники першого покоління на італійському острові Сицилія виявлені більш ніж за тисячу кілометрів від найближчого відомого місця проживання батьківського виду.

Команда також виявила, що самки відкладають дуже волохатих самців майже в половині випадків, а в іншій половині — майже лисих. Цікаво, що ці морфології волохатих і лисих мурах ідеально відповідають двом видам:

волохаті мурахи — самці M. ibericus;

лисі — M. structor.

Дані також вказують, що обидва самці мають однакову мітохондріальну ДНК, що вказує на те, що в обох випадках материнськими особинами були самки M. ibericus. Водночас учені виявили, що самки насправді можуть продукувати самців без власного ядерного геному. Простими словами, нащадки є клонами єдиного джерела генетичного матеріалу, що зберігається в сім'яприймачі. Королеви дозволяють сперматозоїдам проникнути в яйцеклітину і якимось чином видаляють свій власний генетичний матеріал, тим самим створюючи самців, а не безплідних робочих самок.

Вчені зазначають, що самки по суті клонують мурах, щоб мати запас сперми, а потім спаровуються з цими клонами. Створюючи гібридів, які виконують функції робітників усередині колонії, тим самим "одомашнюючи" мурашку M. structor і її геном, що дає змогу цим колоніям мурах розвиватися без M. structor.

