Любощі найневловиміших тварин у світі вперше зняли на камеру: раніше їм вдавалося ховатися

Дослідники поділилися першими в історії кадрами спарювання чорного ягуара в бразильській Амазонії. Ці великі кішки відомі своєю невловимістю, а тому відео надає інформацію, яка раніше вислизала від учених.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості тварин і деякі з них настільки потайливі, що нам мало відомо про їхнє життя. У новому дослідженні вченим вдалося отримати унікальні кадри, що проливають світло на поведінку однієї з найбільш невловимих тварин у світі, пише IFLScience.

Перші у світі кадри спарювання чорного ягуара

Вперше в історії дослідникам вдалося зафіксувати, як самка дикого чорного ягуара спаровується в дикій природі з плямистим самцем у глибині бразильської Амазонії. Ці великі кішки відомі своєю невловимістю, а тому відео надає таку необхідну інформацію про залицяння і шлюбні взаємодії виду. Ця інформація, як вважається, може допомогти в розробці майбутніх стратегій збереження виду.

Відео було знято за допомогою відеопастки — шестихвилинний ролик демонструє залицяння і саме спарювання. На кадрах видно самку-меланіста з чорною шерстю і плямистого самця. Як відомо, ролик було знято в національному парку Серра-ду-Парду в бразильській Амазонії 6 вересня 2023 року.

Це був не тільки перший випадок, коли ці різні забарвлення ягуара (Panthera onca) помітили, коли вони спаровуються в дикій природі, а й перше науково підтверджене спостереження спарювання ягуара-меланіста в природному середовищі існування.

Великі кішки на відео спаровувалися двічі, що надало вченим два повних цикли послідовностей і залицяння — це схоже на те, що вчені раніше спостерігали в неволі. Шестихвилинний відеозапис зафіксував дев'ять із 12 відомих фаз спарювання, що свідчить про поведінкову однаковість в обох середовищах проживання і за різних колірних морфів.

Вчені також помітили у самки ознаки лактації, що вказувало на відсутність тічки. Передбачається, що вона використовувала стратегію "хованки й кокетства", за якої самки, які годують, спаровуються, приховуючи своїх дитинчат.

Дуже особливі великі кішки

Ягуари — поодинокі кішки з великими ділянками проживання та обмеженою взаємодією самців і самок. Все це робить документування шлюбної поведінки в дикій природі неймовірно складним. Досі, майже все, що відомо про цей аспект життя великих кішок, було отримано шляхом спостережень у неволі.

За словами професора Карлоса Переса зі Школи наук про навколишнє середовище Університету Східної Англії, попри величезні розміри панамського регіону, вченим досі напрочуд мало відомо про багато видів, особливо про їхню поведінку в дикій природі. Нові кадри не тільки розширюють розуміння ягуарів, але також підкреслюють, як багато ще вченим належить дізнатися про повсякденне життя тварин Амазонії.

За словами доктора наук Томаса Луйпаерта з Норвезького університету природничих наук, найбільше їх з колегами здивувало те, наскільки точно поведінка ягуарів у дикій природі відображає те, що спостерігається в зоопарках. Це вказує на те, що деякі аспекти залицяння ягуарів, ймовірно, є дуже консервативними.

Утім, учені визнають, що одиничне спостереження не варто використовувати для загальних висновків. Щоб зрозуміти, чи поширена така поведінка в дикій природі за межами цих двох особин, потрібні додаткові спостереження.

Зазначимо, що ягуари перебувають під загрозою зникнення, а тому розуміння поведінки цих великих кішок у природному середовищі існування вкрай важливе для збереження виду.

