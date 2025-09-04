Ласки самых неуловимых животных в мире впервые засняли на камеру: раньше им удавалось скрываться

Исследователи поделились первыми в истории кадрами спаривания черного ягуара в бразильской Амазонии. Эти крупные кошки известны своей неуловимостью, а потому видео предоставляет информацию, которая ранее ускользала от ученых.

Наша планета является домом для невероятного количества животных и некоторые из них настолько скрытны, что нам мало известно об их жизни. В новом исследовании ученым удалось получить уникальные кадры, проливающие свет на поведение одного из самых неуловимых животных в мире, пишет IFLScience.

Первые в мире кадры спаривания черного ягуара

Впервые в истории исследователям удалось запечатлеть, как самка дикого черного ягуара спаривается в дикой природе с пятнистым самцом в глубине бразильской Амазонии. Эти крупные кошки известны своей неуловимостью, а потому видео предоставляет столь необходимую информацию об ухаживаниях и брачных взаимодействиях вида. Эта информация, как считается, может помочь в разработке будущих стратегий сохранения вида.

Видео было снято с помощью видеоловушки – шестиминутный ролик демонстрирует ухаживания и само спаривание. На кадрах видна самка-меланиста с черной шерстью и пятнистый самец. Как известно, ролик был снят в национальном парке Серра-ду-Парду в бразильской Амазонии 6 сентября 2023 года.

Это был не только первый случай, когда эти разные окрасы ягуара (Panthera onca) были замечены спаривающимися в дикой природе, но и первое научно подтвержденное наблюдение спаривания ягуара-меланиста в естественной среде обитания.

Крупные кошки на видео спаривались дважды, что предоставило ученым два полных цикла последовательностей и ухаживания – это похоже на то, что ученые ранее наблюдали в неволе. Шестиминутная видеозапись запечатлела девять из 12 известных фаз спаривания, что свидетельствует о поведенческом единообразии в обеих средах обитания и при разных цветовых морфах.

Ученые также заметили у самки признаки лактации, что указывало на отсутствие течки. Предполагается, что она использовала стратегию "прятки и кокетства", при которой кормящие самки спариваются, скрывая своих детенышей.

Очень особенные крупные кошки

Ягуары – одиночные кошки с обширными участками обитания и ограниченным взаимодействием самцов и самок. Все это делает документирование брачного поведения в дикой природе невероятно сложным. До сих пор, почти все, что известно об этом аспекте жизни крупных кошек, было получено путем наблюдений в неволе.

По словам профессора Карлоса Переса из Школы наук об окружающей среде Университета Восточной Англии, несмотря на огромные размеры панамского региона, ученым до сих пор на удивление мало известно о многих видах, особенно об их поведении в дикой природе. Новые кадры не только расширяют понимание ягуаров, но также подчеркивают, как много еще ученым предстоит узнать о повседневной жизни животных Амазонии.

По словам доктора наук Томаса Луйпаэрта из Норвежского университета естественных наук, больше всего их с коллегами удивило то, насколько точно поведение ягуаров в дикой природе отражает то, что наблюдается в зоопарках. Это указывает на то, что некоторые аспекты ухаживания ягуаров, вероятно, являются очень консервативными.

Впрочем, ученые признают, что единичное наблюдение не стоит использовать для общих выводов. Чтобы понять, распространено ли такое поведение в дикой природе за пределами этих двух особей, потребуются дополнительные наблюдения.

Отметим, что ягуары находятся под угрозой исчезновения, а потому понимание поведения этих крупных кошек в естественной среде обитания крайне важно для сохранения вида.

