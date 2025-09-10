У Панамській затоці помічено щось дивне: вперше в історії нова вода з глибин океану не прийшла

У 2025 році дослідники вперше не спостерігали щорічного поповнення запасів холодної води в Панамській затоці. Причина цієї події не до кінця зрозуміла, а наслідки, на думку вчених, можуть бути серйозними.

Уперше за всю історію спостережень учені помітили, що в Панамській затоці сталося щось підозріле — дослідники не помітили щорічного поповнення запасів холодної води, багатої на поживні речовини біля тихоокеанського узбережжя. На жаль, причини цієї події все ще не зрозумілі, але вчені стривожені, пише IFLScience.

У Панамській затоці відбувається щось дивне

Протягом останніх чотирьох десятиліть вчені щорічно спостерігали, як води Панамської затоки збагачуються холодною, багатою на поживні речовини водою, що піднімається з глибин океану на поверхню. Цей процес надзвичайно важливий, оскільки відновлює життя в регіоні та підтримує природний цикл відновлення.

Ця щорічна океанська подія відома як апвелінг і завжди відбувається в посушливі місяці з грудня по квітень, поки 2025 рік не порушив цю закономірність. Дивна аномалія була виявлена вченими зі Смітсонівського інституту тропічних досліджень, які порівняли її з великим банком історичних даних. Загалом вчені спиралися на 40-річні супутникові спостереження, журнали прибережної температури й вимірювання, проведені з дослідницького судна Eugen Seibold.

Зазначимо, що у звичайний рік ці набори даних, як правило, демонструють надійний сезонний сигнал апвелінгу. Найяскравіше вчені спостерігають цвітіння хлорофілу в затоці — явна ознака того, що життя процвітає, а океанічні харчові ланцюги забезпечені достатньою кількістю палива.

Однак у 2025 році багато з цих сигналів були занадто слабкими або просто зникли. Вітри, основна рушійна сила бурління океану, не відповідали очікуваній дослідниками закономірності. У результаті концентрація хлорофілу в Панамській затоці виявилася катастрофічно низькою.

Таким чином учені констатували: вперше за останні щонайменше 40 років тихоокеанські води Панами перестали поповнюватися холодною водою.

Карта Панамської затоки, що показує високі концентрації хлорофілу в лютому 2024 року (ліворуч) порівняно з украй низькими концентраціями хлорофілу в лютому 2025 року (праворуч) Фото: Aaron O’Dea

Чому холодна вода не перебуває в Панамській затоці?

Дослідники визнають, що не до кінця розуміють причину цього дивацтва, але отримують, що вітер може стати ключем до розуміння цієї незвичайної ситуації. У результаті вчені дійшли висновку, що відсутність апвелінгу у 2025 році, ймовірно, пов'язана зі слабкими, короткими й рідкісними вітрами в цьому районі Тихого океану.

Передбачається, що ситуація також може бути пов'язана з явищем Ла-Нінья, яке виникло в тропічній частині Тихого океану близько грудня 2024 року, особливо щодо його впливу на зону внутрішньотропічної конвергенції — регіон поблизу екватора, де зустрічаються пасати Північної та Південної півкуль. Утім, учені визнають, що механізми все ще залишаються незрозумілими.

Чим небезпечна ситуація в Панамській затоці?

Незалежно від причини, вплив на життя може бути серйозним, як вважають учені. Річ у тім, що щорічний апвелінг у Панамській затоці — одна з причин, через яку береги в цій частині світу залишаються відносно прохолодними в теплі місяці. Відносно прохолодні води також слугують притулком для коралових рифів регіону, які можуть зазнавати стресу через сильну спеку.

Крім того, відсутність апвелінгу може негативно позначитися на рибних запахах Панами. Зазвичай сезонний приплив холодної води приносить свіжий запас поживних речовин, які сприяють цвітінню фітопланктону — мікроскопічних рослин, що складають більшу частину океанічного харчового ланцюга. Для багатьох прибережних спільнот ця риба є життєво важливим джерелом їжі та доходу. Без цього поповнення поживних речовин уся система ризикує працювати на знос.

