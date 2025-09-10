В Панамском заливе замечено что-то странно: впервые в истории новая вода из глубин океана не пришла

В 2025 году исследователи впервые не наблюдали ежегодного пополнения запасов холодной воды в Панамском заливе. Причина этого события не до конца ясна, а последствия, по мнению ученых, могут быть серьезными.

Впервые за всю историю наблюдений ученые заметили, что в Панамском заливе произошло что-то подозрительное – исследователи не заметили ежегодного пополнения запасов холодной воды, богатой питательными веществами у тихоокеанского побережья. Увы, причины этого события все еще не понятны, но ученые встревожены, пишет IFLScience.

В Панамском заливе происходит что-то странное

В течение последних четырех десятилетий ученые ежегодно наблюдали, как воды Панамского залива обогащаются холодной, богатой питательными веществами водой, поднимающейся из глубин океана на поверхность. Этот процесс чрезвычайно важен, так как восстанавливает жизнь в регионе и поддерживает естественный цикл возобновления.

Это ежегодное океанское событие известно как апвеллинг и всегда происходит в засушливые месяцы с декабря по апрель, пока 2025 год не нарушил эту закономерность. Странная аномалия была обнаружена учеными из Смитсоновского института тропических исследований, которые сравнили ее с обширным банком исторических данных. В общей сложности ученые опирались на 40-летние спутниковые наблюдения, журналы прибрежной температуры и измерения, проведенные с исследовательского судна Eugen Seibold.

Отметим, что в обычный год эти наборы данных, как правило, демонстрируют надежный сезонный сигнал апвеллинга. Наиболее ярко ученые наблюдают цветение хлорофилла в заливе – явный признак того, что жизнь процветает, а океанические пищевые цепи обеспечены достаточным количеством топлива.

Однако в 2025 году многие из этих сигналов были слишком слабыми или попросту исчезли. Ветры, основная движущая сила бурления океана, не соответствовали ожидаемой исследователями закономерности. В результате концентрация хлорофилла в Панамском заливе оказалась катастрофически низкой.

Таким образом ученые констатировали: впервые за последние минимум 40 лет тихоокеанские воды Панамы перестали пополняться холодной водой.

Карта Панамского залива, показывающая высокие концентрации хлорофилла в феврале 2024 года (слева) по сравнению с крайне низкими концентрациями хлорофилла в феврале 2025 года (справа) Фото: Aaron O’Dea

Почему холодная вода не пребывает в Панамский залив?

Исследователи признают, что не до конца понимают причину этой странности, но получают, что ветер может стать ключом к пониманию этой необычной ситуации. В результате ученые пришли к выводу, что отсутствие апвеллинга в 2025 году, вероятно, связано со слабыми, короткими и редкими ветрами в этом районе Тихого океана.

Предполагается, что ситуация также может быть связана с явлением Ла-Нинья, возникшим в тропической части Тихого океана около декабря 2024 года, особенно в отношении его влияния на зону внутритропической конвергенции – регион вблизи экватора, где встречаются пассаты Северного и Южного полушарий. Впрочем, ученые признают, что механизмы все еще остаются неясными.

Чем опасна ситуация в Панамском заливе?

Независимо от причины, воздействие на жизнь может быть серьезным, как считают ученые. Дело в том, что ежегодный апвеллинг в Панамском заливе – одна из причин, по которой берега в этой части мира остаются относительно прохладными в теплые месяцы. Относительно прохладные воды также служат убежищем для коралловых рифов региона, которые могут испытывать стресс из-за сильной жары.

Кроме того, отсутствие апвеллинга может негативно сказаться на рыбных запах Панамы. Обычно сезонный прилив холодной воды приносит свежий запас питательных веществ, которые способствуют цветению фитопланктона – микроскопических растений, составляющих большую часть океанической пищевой цепи. Для многих прибрежных сообществ эта рыба является жизненно важным источником пищи и дохода. Без этого пополнения питательных веществ вся система рискует работать на износ.

