Тисячолітній "череп" із чорними очницями сфотографували з космосу: його не можливо побачити із землі

Дослідники показали фото, зроблене астронавтом, на якому на поверхні планети чітко видно череп із порожніми очницями. Дослідники вважають, він з'явився на планеті тисячі років тому.

Загадкове фото, зроблене астронавтом 2014 року з Міжнародної космічної станції (МКС), демонструє два вулканічні острови, подібні до чорних очних ямок, які дивляться в космос із півострова Чілтепе в районі озера Манагуа в Нікарагуа. Ці "очі" і "череп", як вважають учені, утворилися на планеті тисячі років тому, пише Live Science.

Загадковий "череп" на поверхні Землі

Дослідники зазначають, що на фото зображено два вулканічні озера, які дивляться у відкритий космос із півострова, схожого на череп, у Нікарагуа. Ця незвичайна картина стала можлива завдяки тонкій оптичній ілюзії, абсолютно невпізнанна з поверхні планети — її просто неможливо розгледіти.

Якщо вважати озера очима, а їхньою вершиною є півострів Чілтепе, округла ділянка суходолу, що вдається у води озера Манагуа. Півострів відомий місцевим жителям як Лаго-Шолотлан і займає площу близько 1040 квадратних кілометрів у самому центрі центральноамериканської країни.

Відомо, що півострів розташований приблизно за 16 кілометрів на північний захід від столиці Манагуа і був утворений в результаті серії пірокластичних вивержень. За даними Обсерваторії Землі NASA, ці великі виверження закінчилися близько 17 000 років тому і стали джерелом викиду матеріалів низької щільності, таких як пемза. Однак протягом останніх 2000 років тут спостерігалася пізніша вулканічна активність.

Менше озеро, розташоване ліворуч, має ширину близько 1,7 кілометра і розташоване в кальдері Апойєке. Більше озеро розташоване праворуч і відоме як Лагуна Ксілоа — має ширину близько 2,4 кілометра в найширшій точці. Дослідникам відомо, що воно утворилося внаслідок вибухового викиду, що стався під час взаємодії магми з-під Апойєке з підводними ґрунтовими водами.

Якщо поглянути з МКС, озера здаються розташованими поруч, однак насправді поверхня озера Апойеке розташована на висоті близько 400 метрів, а Лагуна Ксілоа — близька до рівня моря. Простими словами, людині навряд чи вдасться побачити обидва озера, якщо тільки вона не стоятиме на краю кратера Апойєке.

Крім того, кольори цих озер трохи різняться: Лагуна Ксілоа — насиченого синього, а Апойеке — зеленуватого. Ще одна оптична ілюзія полягає в тому, що, на перший погляд, озера здаються схожими за розміром і формою. Однак насправді Апойєке менше і має більш круглу форму. Причина цієї ледь помітної ілюзії полягає в тому, що край кратера Апойєке набагато ближчий до обрисів Лагуни-Ксілоа, що, на перший погляд, робить їх більш схожими.

Вибухонебезпечний череп з очницями

Технічно та Айпойеке, і Лагуна-Ксілоа є активними вулканами, проте вони не вивергалися тисячоліттями та це навряд чи станеться найближчим часом. Дані спостережень вказують на те, що востаннє Лагуна-Ксілоа вивергалася приблизно 6000 років тому, тоді як Айпойеке відтоді вивергався вже чотири рази. Найостанніше з цих вивержень, як вважається, сталося близько 50 року до нашої ери й мало вибуховий ефект. Саме воно сформувало форму кратера, в якій сьогодні й розташовується озеро.

