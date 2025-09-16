Тысячелетний "череп" с черными глазницами запечатлели из космоса: его не возможно увидеть с земли

Исследователи показали фото, сделанное астронавтом, на котором на поверхности планеты отчетливо виден череп с пустыми глазницами. Исследователи считают, он появился на планете тысячи лет назад.

Интригующее фото, сделанное астронавтом в 2014 году с Международной космической станции (МКС), демонстрирует два вулканических острова, подобные черным глазницам, смотрящим в космос с полуострова Чилтепе в районе озера Манагуа в Никарагуа. Эти "глаза" и "череп", как считают ученые, образовались на планете тысячи лет назад, пишет Live Science.

Загадочный "череп" на поверхности Земли

Исследователи отмечают, что на фото изображены два вулканических озера, смотрящие в открытый космос с полуострова, похожего на череп, в Никарагуа. Эта необычная картина стала возможна благодаря тонкой оптической иллюзии, совершенно неузнаваема с поверхности планеты – ее попросту невозможно рассмотреть.

Если считать озера глазами, а их вершиной является полуостров Чилтепе, округлый участок суши, вдающийся в воды озера Манагуа. Полуостров известен местным жителям как Лаго-Шолотлан и занимает площадь около 1040 квадратных километров в самом центре центральноамериканской страны.

Известно, что полуостров расположен примерно в 16 километрах к северо-западу от столицы Манагуа и был образован в результате серии пирокластических извержений. По данным Обсерватории Земли NASA, эти крупные извержения закончились около 17 000 лет назад и стали источником выброса материалов низкой плотности, таких как пемза. Однако в течение последних 2000 лет здесь наблюдалась более поздняя вулканическая активность.

Меньшее озеро, расположенное слева, имеет ширину около 1,7 километра и расположено в кальдере Апойеке. Более крупное озеро расположено справа и известно как Лагуна Ксилоа – имеет ширину около 2,4 километра в самой широкой точке. Исследователям известно, что оно образовалось в результате взрывного выброса, произошедшего при взаимодействии магмы из-под Апойеке в подводными грунтовыми водами.

Если взглянуть с МКС, озера кажутся расположенными рядом, однако на самом деле поверхность озера Апойеке находится на высоте около 400 метров, а Лагуна Ксилоа – близка к уровню моря. Простыми словами, человеку едва ли удастся увидеть оба озера, если только он не будет стоять на краю кратера Апойеке.

Кроме того, цвета этих озер немного различаются: Лагуна Ксилоа — насыщенного синего, а Апойеке — зеленоватого. Еще одна оптическая иллюзия заключается в том, что на первый взгляд озера кажутся похожими по размеру и форме. Однако на самом деле Апойеке меньше и имеет более круглую форму. Причина этой едва заметной иллюзии заключается в том, что край кратера Апойеке гораздо ближе к очертаниям Лагуны-Ксилоа, что на первый взгляд делает их более похожими.

Взрывоопасный череп с глазницами

Технически и Апойеке, и Лагуна-Ксилоа являются активными вулканами, однако они не извергались тысячелетиями и это вряд ли произойдет в ближайшее время. Данные наблюдений указывают на то, что в последний раз Лагуна-Ксилоа изверглась примерно 6000 лет назад, тогда как Айпойеке с тех пор извергался уже четыре раза. Самое последнее из этих извержений, как считается, произошло около 50 года до нашей эры и имело взрывной эффект. Именно оно сформировало форму кратера, в которой сегодня и располагается озеро.

