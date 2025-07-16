Астронавт обнаружил в пустыне огромный человеческий череп, который виден из космоса (фото)

В пустыне Сахара находится необычное белое геологическое образование, которое называется Trou au Natron и похоже на огромный человеческий череп.

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Впервые сходство Trou au Natron с черепом заметили в феврале 2023 года, когда астронавт сделал снимок с высоты с помощью камеры Nikon D5, пишет ECONews.

Специалисты объяснили, что секрет заключается в уникальном визуальном сочетании: "глазницы" и "нос" черепа на самом деле являются вулканическими шлаковыми конусами, образовавшимися в результате древних извержений, а призрачно-белый цвет "рта" и "щек" обусловлен коркой солей, которые называются натроном.

В издании поделились, что кратеры такого типа появляются только после колоссальных извержений или во время обрушения магматических камер.

В случае с Trou au Natron речь идет об огромной яме глубиной около 1000 метров и шириной до 8 км.

Ученые знают, что этот вулкан давно погас. Однако до сих пор неизвестно, когда именно он извергался в последний раз.

Геологические анализы показывают, что около 14 000 лет назад эта кальдера была заполнена глубоким ледниковым озером, отметили в издании. Trou au Natron, который в наши дни кажется бесплодным, в древности был живой экосистемой.

Напомним, астронавт NASA с орбиты сделала снимок странной красной молнии.

Фокус также писал о том, что ученые нашли идеальное место на Марсе, где смогут жить люди.