Астронавт виявив у пустелі величезний людський череп, який видно з космосу (фото)

У пустелі Сахара знаходиться незвичайне біле геологічне утворення, яке називається Trou au Natron та схоже на величезний людський череп.

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Вперше схожість Trou au Natron із черепом помітили в лютому 2023 року, коли астронавт зробив знімок з висоти за допомогою камери Nikon D5, пише ECONews.

Спеціалісти пояснили, що секрет полягає в унікальному візуальному поєднанні: "очниці" та "ніс" черепа насправді є вулканічними шлаковими конусами, що утворилися внаслідок стародавніх вивержень, а примарно-білий колір "рота" та "щік" зумовлений кіркою солей, які називаються натроном.

У виданні поділилися, що кратери такого типу з'являються тільки після колосальних вивержень або під час обвалення магматичних камер.

У випадку з Trou au Natron йдеться про величезну яму завглибшки близько 1000 метрів і завширшки до 8 км.

Вчені знають, що цей вулкан давно згас. Проте досі невідомо, коли саме він вивергався востаннє.

Геологічні аналізи показують, що близько 14 000 років тому ця кальдера була заповнена глибоким льодовиковим озером, зазначили у виданні. Trou au Natron, який у наші дні здається безплідним, у давнину був живою екосистемою.

Нагадаємо, астронавт NASA з орбіти зробила знімок дивної червоної блискавки.

Фокус також писав про те, що вчені знайшли ідеальне місце на Марсі, де зможуть жити люди.