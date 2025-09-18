Фермери бронзового століття насамперед рятували врожай однієї культури

З моменту зародження сільського господарства на Близькому Сході близько 10 тис. років тому, найбільш згадуваними культурами були виноград і оливки. Але у важкі часи фермери бронзового століття рятували тільки одну з цих культур.

Коли в Леванті та Північній Месопотамії наставали періоди неврожаїв, перші фермери докладали величезних зусиль, щоб забезпечити безперебійне виробництво вина, навіть коли оливкової олії суттєво не вистачало, пише Popular Science.

"Результати різних досліджень вказали на нестабільні періоди вирощування оливок і винограду в Східному Середземномор'ї, починаючи щонайменше з раннього бронзового століття", — заявила міжнародна група вчених у своїй статті.

Попередні дослідження зазвичай зосереджувалися тільки на Південному Леванті, який на сьогодні охоплює частину Ізраїлю, Палестини, Йорданії та Лівану. Але в новому дослідженні вчені розширили досліджуваний регіон, куди увійшло кілька кліматичних зон.

Автори дослідження проаналізували співвідношення стабільних ізотопів вуглецю в 1,5 тис. зразках обвугленої деревини та насіння оливи (Olea europaea) і винограду (Vitis vinfera). Обгорілі шматочки кісточок були зібрані археологами на різних археологічних пам'ятках раннього бронзового і залізного віку. Аналіз зразків показав, наскільки вистачало рослинам вологи під час їхнього росту.

Брак води в ранньому бронзовому столітті відповідав звичайним сезонним змінам тієї епохи. Але пізніші періоди відрізнялися більшою мінливістю рівня води. Такі часи неврожаїв збіглися з епохами зміни клімату. Вирощування винограду та оливкових культур у посушливих регіонах також показує, що стародавні фермери сильно залежали від методів зрошення.

До середнього бронзового віку фермерам уже доводилося обирати між двома основними культурами. Сліди інтенсивного зрошення показують, що вирощування винограду для стародавніх фермерів було більш пріоритетною метою. Цю культуру активно зрошували навіть у найбільш невідповідних для рослини кліматичних зонах.

"Це свідчить про сильнішу прихильність до виноградарства порівняно з іншими культурами, такими як оливки. Виноград і вино представляли особливу культурну та економічну цінність, що узгоджується з попередніми археологічними дослідженнями", — пишуть автори дослідження.

