Фермеры бронзового века, в первую очередь, спасали урожай одной культуры

С момента зарождения сельского хозяйства на Ближнем Востоке около 10 тыс. лет назад, самыми упоминаемым культурами были виноград и оливки. Но в тяжелые времена фермеры бронзового века спасали только одну из этих культур.

Related video

Когда в Леванте и Северной Месопотамии наступали периоды неурожаев, первые фермеры прилагали огромные усилия, чтобы обеспечить бесперебойное производство вина, даже когда оливкового масла существенно не хватало, пишет Popular Science.

«Результаты разных исследований указали на нестабильные периоды выращивания оливок и винограда в Восточном Средиземноморье, начиная как минимум с раннего бронзового века», - заявила международная группа ученых в своей статье.

Предыдущие исследования обычно сосредотачивались только на Южном Леванте, который на сегодняшний день включает в себя часть Израиля, Палестины, Иордании и Ливана. Но в новом исследовании ученые расширили изучаемый регион, куда вошло несколько климатических зон.

Авторы исследования проанализировали соотношение стабильных изотопов углерода в 1,5 тыс. образцах обугленной древесины и семян оливы (Olea europaea) и винограда (Vitis vinfera). Обгоревшие кусочки косточек были собраны археологами на разных археологических памятниках раннего бронзового и железного века. Анализ образцов показал, насколько хватало растениям влаги во время их роста.

Нехватка воды в раннем бронзовом веке соответствовала обычным сезонным изменениям той эпоха. Но более поздние периоды отличались большей изменчивостью уровня воды. Такие времена неурожаев совпали с эпохами изменения климата. Выращивание винограда и оливковых культур в засушливых регионах также показывает, что древние фермеры сильно зависели от методов орошения.

К среднему бронзовому веку фермерам уже приходилось выбирать между двух основных культур. Следы интенсивного орошения показывают, что выращивание винограда для древних фермеров было более приоритетной целью. Эту культуру активно орошали даже в самых неподходящих для растения климатических зонах.

«Это свидетельствует о более сильной приверженности виноградарству по сравнению с другими культурами, такими как оливки. Виноград и вино представляли особую культурную и экономическую ценность, что согласуется с предыдущими археологическими исследованиями», - пишут авторы исследования.

Напомним, ученые раскрыли рецепт приготовления вина в Древнем Риме с помощью 1500-летних амфор. Новый метод анализа древних кувшинов для вина раскрыл особенности приготовления напитка в римский период истории.