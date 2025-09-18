Таємницю тяги людей до алкоголю нарешті розгадано: допомогли шимпанзе з "кухлем пива" (відео)

У новому дослідженні вчені виявили, що дикі шимпанзе споживають на день кількість алкоголю, еквівалентну одному кухлю пива. Вчені вважають, що їм щойно вдалося розгадати одну з причин тяги людей до алкоголю.

Related video

Дослідження було проведено в дикій природі Африки, де мешкають шимпанзе. Результати підтверджують теорію про те, що люди, можливо, успадкували від приматів пристрасть до алкоголю і здатність переробляти його, попри те, що він отруйний для людей, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скільки алкоголю споживають шимпанзе?

Під час дослідження вчені зібрали фрукти, які їдять шимпанзе, і виміряли вміст у них етанолу, що виробляється в результаті бродіння цукру. Вчені дійшли висновку, що наші еволюційні родичі щодня вживають алкоголь. Причому, зовсім не трохи.

Завдяки великій кількості фруктів, які їдять шимпанзе, вчені підрахували, що тварини споживають близько 14 грамів алкоголю на день. За словами провідного автора дослідження, Олексія Маро з Каліфорнійського університету в Берклі, з поправкою на розмір тіла це схоже на те, як якби шимпанзе випивали по кухлю пива на день або близько того. Це не незначна кількість алкоголю, а дуже розбавлена рідина, яка, швидше, пов'язана з їжею.

Теорія "п'яної мавпи"

За словами Маро, вони з колегами вперше побачили, що найближчі родичі людини справді щодня споживають фізіологічно значущі дози алкоголю. До слова, це узгоджується з "теорією п'яної мавпи", яку понад 10 років тому висунув американський біолог Роберт Дадлі.

Згідно з цією теорією, пристрасть людей до алкоголю і здатність нашого організму його засвоювати походять від наших предків-приматів, які щодня вживають його разом із фруктами. Тепер, за словами співавтора дослідження Роберта Дадлі, гіпотеза п'яної мавпи стає все більш правдоподібною.

Спочатку теорія була зустрінута вченими скептично, проте останніми роками вона набула популярності, оскільки вчені показали, що деякі примати їдять ферментовані фрукти. Ба більше, маючи вибір із нектарів із різним вмістом алкоголю, віддають перевагу найміцнішому.

Автори дослідження вважають, що результати їхньої роботи здатні покласти край суперечкам про поширеність етанолу в тропічних фруктах. З іншого боку дослідження порушує питання про біологічні та поведінкові наслідки хронічного впливу низьких доз етанолу на нелюдяних приматів.

Ще одне питання, на яке поки що немає відповіді, — чи активно шимпанзе шукають алкогольні фрукти, чи просто їдять їх, коли знаходять. Дослідники, які брали участь у цьому дослідженні, заявили, що не знають відповіді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шимпанзе вкотре здивували вчених: демонструють заразну "мокру" поведінку.

Раніше Фокус писав про те, що шимпанзе використовують той самий стиль розмови, що й люди: що виявили вчені.