Тайна тяги людей к алкоголю наконец разгадана: помогли шимпанзе с "кружкой пива" (видео)

В новом исследовании ученые обнаружили, что дикие шимпанзе потребляют в день количество алкоголя, эквивалентное одной кружке пива. Ученые полагают, что им только что удалось разгадать одну из причин тяги людей к алкоголю.

Исследование было проведено в дикой природе Африки, где обитают шимпанзе. Результаты подтверждают теорию о том, что люди, возможно, унаследовали от приматов пристрастие к алкоголю и способность перерабатывать его, несмотря на то, что он ядовит для людей, пишет Science Alert.

Сколько алкоголя потребляют шимпанзе?

В ходе исследования ученые собрали фрукты, которые едят шимпанзе, и измерили содержание в них этанола, вырабатывающегося в результате брожения сахара. Ученые пришли к выводу, что наши эволюционные родственники ежедневно употребляют алкоголь. Причем, вовсе не немного.

Благодаря большому количеству фруктов, которые едят шимпанзе, ученые подсчитали, что животные потребляют около 14 граммов алкоголя в день. По словам ведущего автора исследования, Алексея Маро из Калифорнийского университета в Беркли, с поправкой на размер тела это похоже на то, как если бы шимпанзе выпивали по кружке пива в день или около того. Это не незначительное количество алкоголя, а очень разбавленная жидкость, которая, скорее, связана с едой.

Теория "пьяной обезьяны"

По словам Маро, они с коллегами впервые увидели, что ближайшие родственники человека действительно ежедневно потребляют физиологически значимые дозы алкоголя. К слову, это согласуется с "теорией пьяной обезьяны", которую более 10 лет назад выдвинул американский биолог Роберт Дадли.

Согласно этой теории, пристрастие людей к алкоголю и способность нашего организма его усваивать происходят от наших предков-приматов, ежедневно употребляющих его вместе с фруктами. Теперь, по словам соавтора исследования Роберта Дадли, гипотеза пьяной обезьяны становится все более правдоподобной.

Изначально теория была встречена учеными скептически, однако в последние годы она приобрела популярность, поскольку ученые показали, что некоторые приматы едят ферментированные фрукты. Более того, имея выбор из нектаров с разным содержанием алкоголя, предпочитают самый крепкий.

Авторы исследования считают, что результаты их работы способны положить конец спорам о распространенности этанола в тропических фруктах. С другой стороны исследование поднимает вопросы о биологических и поведенческих последствиях хронического воздействия низких доз этанола на нечеловекообразных приматов.

Еще один вопрос, на который пока нет ответа, — активно ли шимпанзе ищут алкогольные фрукты или просто едят их, когда находят. Исследователи, принимавшие участие в этом исследовании, заявили, что не знают ответа.

