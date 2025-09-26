Яку максимальну температуру може витримати людина: відповідь учених може здивувати

Учені вважають, що існує верхня межа температури, яку може витримати людина. Значення цієї температури може здатися відносно невисоким, але це пов'язано з тим, як визначається ця температура.

У зв'язку зі зміною клімату, що призводить до підвищення температури по всьому світу, екстремальна спека стає дедалі поширенішим явищем. Організм людини досить витривалий, але й у нього є межа. То яку ж максимальну температуру може витримати людина? Про це пише Live Science.

Як показує дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, людина може витримати температуру вологого термометра, яка становить максимум 35 градусів Цельсія. Температура вологого термометра — це не температура повітря. Вона вимірюється за допомогою термометра, обгорнутого вологою тканиною, і отриманий показник враховує як температуру, так і вологість. Це важливо, адже за великої кількості води в повітрі піт складніше випаровується з поверхні тіла людини і людям складніше охолоджуватися.

Колін Реймонд із Лабораторії реактивного руху NASA, який вивчає екстремальну спеку, каже, що якщо вологість низька, а температура висока, або навпаки, то температура вологого термометра, імовірно, не матиме дуже негативного впливу на організм людини. Але якщо і вологість, і температура дуже високі, то температура вологого термометра може серйозно погіршити стан здоров'я людини.

Наприклад, якщо температура повітря становить 46 градусів Цельсія, а вологість 30%, то температура вологого термометра буде на рівні 30,5 градусів Цельсія. Якщо ж температура повітря сягає 38,9 градуса Цельсія, а вологість 77%, то температура вологого термометра досягає небезпечного значення для людини — 35 градусів Цельсія.

Людина може витримати температуру вологого термометра, яка становить максимум 35 градусів Цельсія Фото: Klaus Vedfelt/DigitalVision/Getty Images

Причина, через яку люди не можуть вижити в умовах високої спеки та вологості, полягає в тому, що вони більше не можуть регулювати свою внутрішню температуру. Якщо температура вологого термометра становить вище 35 градусів Цельсія, люди можуть потіти, але не можуть охолодити своє тіло, щоб нормально функціонувати, каже Реймонд. У цьому випадку організм людини перегрівається і може виникнути прискорений пульс, сплутаність свідомості та непритомність.

При цьому вчені вважають, що за температури вологого термометра 35 градусів і трохи вище протягом кількох годин людина може навіть померти.

Як показують дослідження, за останні 40 років температура вологого термометра досягала 35 градусів Цельсія на короткі періоди часу в центральному і північному Пакистані, а також на південному узбережжі Перської затоки.

За словами Реймонда, через глобальне потепління в найближчі 30-50 років така сама температура може виникнути на північному заході Мексики, півночі Індії, у Південно-Східній Азії та на заході Африки.

Поуп Мозлі з Університету штату Аризона, каже, що 35 градусів Цельсія за вологим термометром відображає максимальну температуру, яку людина може витримати в оптимальних умовах. Насправді, такі чинники, як вік, фізична підготовка, вживання деяких ліків і загальний стан здоров'я, можуть обмежити здатність людини переносити спеку навіть за нижчих температур вологого термометра.

